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Cesur yürek

Cesur yürek
Güzel oyuncu Ayçin İnci, seçimlerden önceki gün yeğeniyle 'da parasailing yaptı. Lisanslı rüzgar sörfçüsü de olan ünlü oyuncu, Türk bayraklı paraşütle göklerde süzülüp hem cesaretini konuşturdu hem de vatan sevgisini gözler önüne serdi.



38 yaşındaki oyuncu, yeğeniyle gökyüzünde süzüldü.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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