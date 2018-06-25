Cesur yürek

Güzel oyuncu Ayçin İnci, seçimlerden önceki gün yeğeniyle Antalya'da parasailing yaptı. Lisanslı rüzgar sörfçüsü de olan ünlü oyuncu, Türk bayraklı paraşütle göklerde süzülüp hem cesaretini konuşturdu hem de vatan sevgisini gözler önüne serdi.
38 yaşındaki oyuncu, yeğeniyle gökyüzünde süzüldü.
38 yaşındaki oyuncu, yeğeniyle gökyüzünde süzüldü.
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