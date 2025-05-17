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Oyuncu Hakan Yılmaz'dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yahşi Cazibe' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' gibi birçok yapımda kamera karşısına geçen Hakan Yılmaz, geçtiğimiz yıl babasını kaybetmişti. Yılmaz, acı haberi Instagram'dan öğrendiğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 12:56
Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

Rol aldığı dizi ve filmlerle izleyicileri kahkahalara boğan oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, 3 Ağustos 2024 tarihinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

82 yaşında vefat eden Yılmaz için Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye ünlüler dünyasından oyuncu Necmi Yapıcı ile senarist ve yönetmen Gani Müjde de katılmıştı.

Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

Cenazede büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

ACI İTİRAF

Bir programa konuk olan Hakan Yılmaz, babasının ölümüyle ilgili acı bir itirafta bulundu. 55 yaşındaki oyuncu, rol aldığı komedi filminin çekimleri sırasında babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyledi. Hakan Yılmaz, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

Yönetmenin çekimleri durdurduğunu belirten ünlü oyuncu, "Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim edip, döndüm" açıklamasını yaptı.