Oyuncu Hakan Yılmaz’dan acı itiraf: Babamın öldüğünü Instagram’dan öğrendim

Rol aldığı dizi ve filmlerle izleyicileri kahkahalara boğan oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, 3 Ağustos 2024 tarihinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

82 yaşında vefat eden Yılmaz için Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye ünlüler dünyasından oyuncu Necmi Yapıcı ile senarist ve yönetmen Gani Müjde de katılmıştı.

Cenazede büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu" ifadelerini kullanmıştı.

ACI İTİRAF Bir programa konuk olan Hakan Yılmaz, babasının ölümüyle ilgili acı bir itirafta bulundu. 55 yaşındaki oyuncu, rol aldığı komedi filminin çekimleri sırasında babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyledi. Hakan Yılmaz, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" ifadelerini kullandı.