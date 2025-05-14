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DEM Parti'nin yeni yol haritası... "Ortak vatan" vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan mı?

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı "terörsüz Türkiye" sürecinde taihi bir eşiğe gelindi. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakama kararı aldığını açıkladı. Karar sonrası DEM Parti'nin yol haritası da ortaya çıktı. DEM Parti'nin 16-18 Mayıs arasında sahaya inerek süreci anlatacağı ve "Ortak vatan" vurgusu ve "Kazanan Türkiye olacak" vurgusu yapacağı öğrenildi. Öte yandan vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:45
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?

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Türkiye tarihi günlerden geçiyor...

PKK KENDİNİ FESHETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörsüz Türkiye" vurgusuyla başlayan süreçte, MHP Lideri Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı ardından da PKK elebaşı Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan, 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulundu. Pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç sonunda PKK pes ederek kendini feshettiğini açıkladı.

DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI
Yaşanan gelişmelerin ışında DEM Parti'nin yol haritası da netleşti.

İL İL GEZİP SÜRECİ ANLATACAKLAR
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuşan DEM Parti kaynakları 16-18 Mayıs tarihinde sahaya ineceklerini ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları anlatacaklarını belirtti.

DEM Parti'den aynı zamanda Ortak Vatan vurgusu yapıldı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş DEM Parti'deki son gelişmeleri aktardıA Haber muhabiri İlter Yeşiltaş DEM Parti'deki son gelişmeleri aktardı

DEM PARTİ'DEN "ORTAK VATAN" VURGUSU
A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları, "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI TRAFİĞİ
DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

Vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor.Vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YERİNE PERVİN BULDAN MI?
Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.

DEM PARTİ KONGRE TARİHİNİ NETLEŞTİRECEK
Toplantıda DEM Parti'nin kongre takvimi de konuşulacak. Normalde Ekim ayında yapılması gereken 3. Olağan Kongrenin daha erkene alınbileceği belirtiliyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terörsüz Türkiye Sürecini yürütecek daha güçlü bir MYK'nın oluşturulacağı belirtiliyor.

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