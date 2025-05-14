DEM Parti'nin yeni yol haritası... "Ortak vatan" vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan mı?

PKK KENDİNİ FESHETTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörsüz Türkiye" vurgusuyla başlayan süreçte, MHP Lideri Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı ardından da PKK elebaşı Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan, 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulundu. Pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç sonunda PKK pes ederek kendini feshettiğini açıkladı.

DEM PARTİ'DEN "ORTAK VATAN" VURGUSU

A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları, "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI TRAFİĞİ

DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

Vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YERİNE PERVİN BULDAN MI?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.