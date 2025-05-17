İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yoğun tepkiler üzerine, Yasmin Levy'nin bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konseri Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Sanatçının 15 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği konser de daha önce iptal edilmişti.

(Kaynak: Sosyal Medya) İSRAİLLİ ŞARKICI YASMİN LEVY'NİN İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konserini iptal etti. Daha önce 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de iptal edilmişti.