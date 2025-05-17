Yoğun tepkiler üzerine, Yasmin Levy'nin bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konseri Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Sanatçının 15 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği konser de daha önce iptal edilmişti.
Yoğun tepkiler üzerine, Yasmin Levy'nin bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konseri Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Sanatçının 15 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği konser de daha önce iptal edilmişti.
İSRAİLLİ ŞARKICI YASMİN LEVY'NİN İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanan konserini iptal etti. Daha önce 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de iptal edilmişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği süreçte, Yasmin Levy'nin Türkiye'de düzenleyeceği konserler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sanatçının İsrail ordusunu desteklediği iddiaları nedeniyle çok sayıda kullanıcı konserlerin iptal edilmesini talep etti. Yoğun tepkiler üzerine, Şişli Kaymakamlığı Levy'nin İstanbul'daki konserine izin vermedi.
Levy'nin Ankara'daki konseri ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir salonda yapılacağı sırada iptal edilmişti.