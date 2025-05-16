Aslıhan Güner kız kardeşleriyle ortalığı salladı: Üçüz gibiler!

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Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez kız kardeşleriyle gündeme geldi. Güner, yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleriyle katıldı.