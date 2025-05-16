Aslıhan Güner kız kardeşleriyle ortalığı salladı: Üçüz gibiler!

Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi.
Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi.
Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez kız kardeşleriyle gündeme geldi. Güner, yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleriyle katıldı.
Güner kardeşleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üç kız kardeşin birbirine benzerlikleri çok konuşuldu.
Güner "Hangi kardeşim bana daha çok benziyor?" diye sorarken sosyal medyada "Üçüz gibiler" yorumu yapıldı.
İşte Aslıhan Güner ve kardeşleri...