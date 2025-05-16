SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Aslıhan Güner kız kardeşleriyle ortalığı salladı: Üçüz gibiler!

Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleriyle katıldı. Güner kardeşleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üç kız kardeşin birbirine benzerlikleri çok konuşuldu. Aslıhan Güner ve kardeşleri için “Üçüz gibiler” yorumu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:42
Aslıhan Güner kız kardeşleriyle ortalığı salladı: Üçüz gibiler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez kız kardeşleriyle gündeme geldi. Güner, yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleriyle katıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güner kardeşleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üç kız kardeşin birbirine benzerlikleri çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güner "Hangi kardeşim bana daha çok benziyor?" diye sorarken sosyal medyada "Üçüz gibiler" yorumu yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Aslıhan Güner ve kardeşleri...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta yoğun diplomasi! Tiran’daki gazeteciler böyle seslendi: Dünyanın barış anahtarı sizsiniz
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul’da! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3’lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecek
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Tiran’da Avrupa’ya birlik mesajı: Bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz
Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: Hedef tam ateşkes dedi Rus heyetine tepki gösterdi
Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih
Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü
DEM’li Tuncer Bakırhan’ın sözleri tepki çekmişti! MSB’den Güvenlik Korucuları açıklaması
Nükleer masa da İstanbul’da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
Trump’tan flaş açıklama: Ülkeme dönüyorum dedi Putin’le görüşmek istediğini söyledi
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
Müge Anlı’daki fenomen Mekselina olayında yeni gelişme! Yurt dışına kaçacaktı! Uygunsuz görüntüler, tehdit...
Emekli zammı için tahminler değişti! İşte Temmuzda ceplere girecek para
Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar
Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’si gençlik iksirini bulmuş gibi! İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali...