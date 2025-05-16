Kral Kaybederse Kaşif kim? Kaşif karakteri nasıl biri?

Kral Kaybederse dizisindeki Kaşif karakteri merak konusu oldu ve hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte Kaşif karakterine ilişkin merak edilen her şey...

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV'de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATVde bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

Dizide Kaşif karakteri, Fadi'nin eniştesi olarak izleyici ile buluşuyor.

(sosyal medya)

Kral Kaybederse Kaşif karakteri nasıl biri?

Dizideki Kaşif karakterini Ömer Duran canlandırıyor. Duran, (d. 16 Temmuz 1972) Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyat Fakültesi mezunudur. TV kariyerine 1994 yılında Kaygısızlar (dizi) isimli TV dizisinde başladı. Bu diziden sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2011 yılında vizyona giren 72. Koğuş filminde Kaya Ali rolünü canlandırdı. 2012 yılında Babalar ve Evlatlar adlı dizide Kambur Ziya rolü ile Star TV'de yer aldı.