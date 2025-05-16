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Kral Kaybederse Kaşif kim? Kaşif karakteri nasıl biri?

Kral Kaybederse dizisindeki Kaşif karakteri hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki Kral Kaybederse Kaşif kim? Kaşif karakteri nasıl biri? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 18:52
Kral Kaybederse Kaşif kim? Kaşif karakteri nasıl biri?

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Kral Kaybederse dizisindeki Kaşif karakteri merak konusu oldu ve hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte Kaşif karakterine ilişkin merak edilen her şey...

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Kral Kaybederse Kaşif kim?

Dizide Kaşif karakteri, Fadi'nin eniştesi olarak izleyici ile buluşuyor.

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Kral Kaybederse Kaşif karakteri nasıl biri?

Dizideki Kaşif karakterini Ömer Duran canlandırıyor. Duran, (d. 16 Temmuz 1972) Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyat Fakültesi mezunudur. TV kariyerine 1994 yılında Kaygısızlar (dizi) isimli TV dizisinde başladı. Bu diziden sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2011 yılında vizyona giren 72. Koğuş filminde Kaya Ali rolünü canlandırdı. 2012 yılında Babalar ve Evlatlar adlı dizide Kambur Ziya rolü ile Star TV'de yer aldı.

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