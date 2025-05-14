Arabuluculuğun aranan ülkesi Türkiye! Önce Rusya ve Ukrayna sonra İran ve Avrupa... İstanbul’da bir zirve daha

Rusya ve Ukrayna arasında perşembe günü yapılacak olan ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da İra ve Avrupa ülkeleri de masaya oturacak. 16 Mayıs'ta İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere İstanbul ev sahipliği yapacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)





İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Erakçi kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erakçi, "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek." dedi.

ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik." ifadelerini kullandı.



TRUMP "İRAN'LA ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürüttükleri nükleer müzakerelere değinmişti.

Trump konuşmasında, "İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran'ın teröre ve kanlı vekâlet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.