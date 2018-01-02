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Gelenek bozulmadı

Gelenek bozulmadı
Bahar ile , bu yılbaşında da kural bozmadı. Şer Ailesi, 2018'i Bahar Hanım'ın babası Hayri Yazıcı'ya ait Uludağ'daki Grand Yazıcı isimli otelde karşıladı.
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