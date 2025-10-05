PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi'ne göre meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile bazı suçların cezaları artırılacak.

Buna göre meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

TRAFİK CEZALARI YÜKSELİYOR

"Trafikte yol kesme" eylemi TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek.

Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

