ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu

Başkan Erdoğan ve Donald Trump. (AA)

"ARKADAŞIM ERDOĞAN ÇOK YARDIM ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki öncü rolüne özel bir parantez açan Donald Trump, "Erdoğan çok yardım etti. O sert bir adamdır ama benim arkadaşımdır ve mükemmel bir iş çıkardı. Netanyahu planı kabul etmek zorundaydı. Netanyahu, Gazze'de çok ileri gitti ve İsrail dünya çapında büyük bir destek kaybetti. Şimdi tüm bu desteği geri getireceğim." dedi.