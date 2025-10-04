ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.
Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, aksi takdirde "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceği" uyarısında bulundu.
Öte yandan tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirten Trump, paylaşımında, "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek." ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklama da İsrail basınına yaptı. Trump açıklamalarda Gazze'deki ateşkes planı ve diplomatik temaslara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.