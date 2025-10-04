PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki 20 maddelik ateşkes planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes sürecindeki öncü rolüne övgü yağdıran Trump, "Çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama benim arkadaşım, mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, aksi takdirde "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Öte yandan tehdit oluşturacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğini belirten Trump, paylaşımında, "Hadi bu işi hemen bitirelim. Herkes adil muamele görecek." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklama da İsrail basınına yaptı. Trump açıklamalarda Gazze'deki ateşkes planı ve diplomatik temaslara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARKADAŞIM ERDOĞAN ÇOK YARDIM ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki öncü rolüne özel bir parantez açan Donald Trump, "Erdoğan çok yardım etti. O sert bir adamdır ama benim arkadaşımdır ve mükemmel bir iş çıkardı. Netanyahu planı kabul etmek zorundaydı. Netanyahu, Gazze'de çok ileri gitti ve İsrail dünya çapında büyük bir destek kaybetti. Şimdi tüm bu desteği geri getireceğim." dedi.

