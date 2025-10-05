Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı

Tel Aviv'de sahneye çıkıp "İsrail harika" diyen Robbie Williams'ın İstanbul'da vereceği konser gelen tepkiler sonrası iptal edildi.
İSRAİL HARİKA DİYEREK SİYONİSTLERİ AKLADI
İngiliz şarkıcı, 8 yıl aradan sonra Tel Aviv'de sahne aldı. Konser öncesinde yaptığı açıklamalarda "İsrail harika, insanların gözlerinde nezaket görüyorum" diyerek, Gazze'deki katliamı unutturmaya kalktı.
AYNI DAKİKALARDA GAZZE'YE BOMBA YAĞIYORDU
Aynı saatlerde Gazze'de çocuklar açlık ve bombalarla hayatta kalmaya çalışıyordu. Robbie, "İki gündür buradayım, eve dönünce herkese İsrail'in harika olduğunu söyleyeceğim" sözleriyle adeta İsrail propagandasına soyundu.
TAKVİM.COM.TR YAZDI KONSER İPTAL EDİLDİ
Siyonistleri aklamaya çalışan İngiliz şarkıcının 7 Ekim'de İstanbul'da konser vereceğini duyurması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar etkinliğin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği tepkiler sonrası konserin iptal edildiği bildirildi.
İNGİLİZ ŞARKICIDAN "GÜVENLİK" YALANI
Siyonist sevici Williams İsrail'i desteklediği için değil İstanbul'daki güvenlik önlemleri nedeniyle konserin iptal edildiği yalanıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.