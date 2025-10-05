PODCAST CANLI YAYIN

Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı

Tel Aviv’de sahneye çıkıp “İsrail harika” diyen Robbie Williams'ın İstanbul’da vereceği konser vatandaşlardan gelen tepki ve Takvim.com.tr'nin haberi sonrası iptal edildi. Siyonist sevici Williams İsrail'i desteklediği için değil İstanbul'daki güvenlik önlemleri nedeniyle konserin iptal edildiği yalanıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

İSRAİL HARİKA DİYEREK SİYONİSTLERİ AKLADI

İngiliz şarkıcı, 8 yıl aradan sonra Tel Aviv'de sahne aldı. Konser öncesinde yaptığı açıklamalarda "İsrail harika, insanların gözlerinde nezaket görüyorum" diyerek, Gazze'deki katliamı unutturmaya kalktı.

Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısıSiyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı

AYNI DAKİKALARDA GAZZE'YE BOMBA YAĞIYORDU

Aynı saatlerde Gazze'de çocuklar açlık ve bombalarla hayatta kalmaya çalışıyordu. Robbie, "İki gündür buradayım, eve dönünce herkese İsrail'in harika olduğunu söyleyeceğim" sözleriyle adeta İsrail propagandasına soyundu.

TAKVİM.COM.TR YAZDI KONSER İPTAL EDİLDİ

Siyonistleri aklamaya çalışan İngiliz şarkıcının 7 Ekim'de İstanbul'da konser vereceğini duyurması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar etkinliğin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği tepkiler sonrası konserin iptal edildiği bildirildi.

İNGİLİZ ŞARKICIDAN "GÜVENLİK" YALANI

Siyonist sevici Williams İsrail'i desteklediği için değil İstanbul'daki güvenlik önlemleri nedeniyle konserin iptal edildiği yalanıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Yalanlarla dolu bir açıklama yayımlayan İngiliz şarkıcı şu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu. Onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

İstanbul'da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve BRITPOP turnesinin final konseri olması amacıyla özellikle bu şehri seçmiştik. Bu efsanevi turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim hayalimdi, ailemin bu harika ülkeyle kurduğu yakın bağlar göz önüne alındığında, bu benim için çok anlamlıydı.

Bu yıl turnemizi bizimle paylaşan 1,2 milyon kişiyle birlikte İstanbul'da bize katılmak isteyen herkese içtenlikle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konseri dört gözle bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışında alındı."

