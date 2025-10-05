Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı

"İstanbul'da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta en son isteyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu. Onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

Robbie Williams konser afişi (Sosyal medya)

İstanbul'da ilk kez sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve BRITPOP turnesinin final konseri olması amacıyla özellikle bu şehri seçmiştik. Bu efsanevi turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim hayalimdi, ailemin bu harika ülkeyle kurduğu yakın bağlar göz önüne alındığında, bu benim için çok anlamlıydı.

Bu yıl turnemizi bizimle paylaşan 1,2 milyon kişiyle birlikte İstanbul'da bize katılmak isteyen herkese içtenlikle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konseri dört gözle bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışında alındı."