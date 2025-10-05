PODCAST CANLI YAYIN

Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü yakalandı. Yakalanan 12 kişiden, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIM ADIM DEŞİFRE

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi. Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak, vatandaşların bilgisi dışında üçüncü şahıslara "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS'ler gönderildiği, bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. 6 ay boyunca takip edilen şüphelilerin faaliyetleri adım adım deşifre edildi.



Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı.

Siber suç örgütünün, Gürcistan'da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi. MİT'in istihbari çalışmaları doğrultusunda Gürcistan'daki bağlantıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.



318 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, oltalama saldırılarında ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 318 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.
Operasyonda ayrıca, siber suç örgütünün mobil telefonlara yüklediği zararlı yazılımları yönetmek amacıyla kullandığı özel kontrol paneli de ele geçirildi. Bu panel vasıtasıyla telefonların tamamen kontrol altına alındığı, kullanıcıların bilgisi dışında üçüncü kişilere SMS gönderilebildiği, gelen ve giden çağrıların yönlendirilebildiği, cihazın kamerası ve ekranının uzaktan izlenebildiği ve anlık konum bilgilerinin takip edilebildiği tespit edildi.
Ayrıca yazılımın, klavye tuşlamalarını kaydederek şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodları gibi en hassas bilgileri saldırganlara ilettiği belirlendi. Bu yöntemle saldırıların yalnızca para amaçlı olmadığı; anlık konum takibiyle hedeflerin izlendiği, kamera görüntüleri kullanılarak şantaj yapıldığı ve binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği anlaşıldı. Faaliyetlerin örgütün yurt dışındaki uzantıları üzerinden koordine edilerek casusluk amacıyla da kullanıldığı tespit edildi.

MİT, son zamanlarda vatandaşların siber dolandırıcılar yüzünden uğradığı mağduriyete izin vermemek için her türlü imkân ve kabiliyetini kullanmaya kararlılıkla devam ediyor.

Yetkililer, siber suç örgütlerinin vatandaşların finansal güvenliğine yönelmiş ciddi tehdit oluşturduğunu, bu nedenle devletin tüm kurumlarının koordineli şekilde yürüttüğü mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.
Vatandaşların, güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeleri, bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.

