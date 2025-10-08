PODCAST CANLI YAYIN

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana | Şampiyonlar Kupası CANLI

Kadınlar voleybolda Türkiye'nin en büyüğü belli oluyor. Vakıfbank ile Fenerbahçe, 16'ıncı AXA Volley Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesinden galip gelecek taraf, kupayı müzesine götürecek ve bu turnuvayı en çok kazann kulüp olarak adını zirveye yazdıracak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana | Şampiyonlar Kupası CANLI

Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana, AXA Volley Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)

CANLI TAKİP

1. SET | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana: 15-14

Vakıfbank (Takvim Foto Arşiv)Vakıfbank (Takvim Foto Arşiv)

AKINCI VE YILMAZGİL YÖNETİYOR

Türkiye voleybolunun devleri bir kez daha karşı karşıya geliyor. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın 16'ncısı bu akşam Ankara Spor Salonu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan dev mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın başhakemliğini Erdal Akıncı, yardımcı hakemliğini ise Koray Yılmazgil üstleniyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla iki dev kulübün yeni sezondaki ilk kupa randevusunu takip ediyor.

Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)

2 BÜYÜK TAKIMIN TARİHİ AKŞAMI

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şimdiye kadar VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı beşer kez şampiyonluk yaşadı. Bu üç ekip, organizasyonun en başarılı kulüpleri unvanını ortaklaşa elinde bulunduruyor. Ancak bu akşam oynanacak VakıfBank – Fenerbahçe Medicana finaliyle birlikte bu tablo değişecek.

Kazanan taraf, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına ele geçirecek. Hem VakıfBank hem Fenerbahçe Medicana için bu karşılaşma yalnızca bir kupa finali değil, aynı zamanda prestij ve tarih mücadelesi anlamına geliyor.

Vakıfbank (Takvim Foto Arşiv)Vakıfbank (Takvim Foto Arşiv)

16 YILDIR SÜREN HEYECAN

İlk kez 2009 yılında düzenlenen Kadınlar Şampiyonlar Kupası, Türkiye voleybolunun sezon açılışındaki en önemli organizasyonu olma özelliğini taşıyor.
Her yıl lig şampiyonu ile Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getiren bu mücadele, aynı zamanda sezonun güç dengesini belirleyen bir gösterge niteliğinde.

Geçmişte büyük çekişmelere sahne olan finaller, bu yıl da iki dünya markası takımın randevusu ile voleybolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda.

Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)

ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK LİSTESİ

Turnuvanın bugüne kadarki kazananları şöyle:

🏆 VakıfBank: 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
🏆 Fenerbahçe: 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
🏆 Eczacıbaşı: 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

