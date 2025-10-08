Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana | Şampiyonlar Kupası CANLI

Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)
2 BÜYÜK TAKIMIN TARİHİ AKŞAMI
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şimdiye kadar VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı beşer kez şampiyonluk yaşadı. Bu üç ekip, organizasyonun en başarılı kulüpleri unvanını ortaklaşa elinde bulunduruyor. Ancak bu akşam oynanacak VakıfBank – Fenerbahçe Medicana finaliyle birlikte bu tablo değişecek.
Kazanan taraf, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına ele geçirecek. Hem VakıfBank hem Fenerbahçe Medicana için bu karşılaşma yalnızca bir kupa finali değil, aynı zamanda prestij ve tarih mücadelesi anlamına geliyor.
Vakıfbank (Takvim Foto Arşiv)
16 YILDIR SÜREN HEYECAN
İlk kez 2009 yılında düzenlenen Kadınlar Şampiyonlar Kupası, Türkiye voleybolunun sezon açılışındaki en önemli organizasyonu olma özelliğini taşıyor.
Her yıl lig şampiyonu ile Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getiren bu mücadele, aynı zamanda sezonun güç dengesini belirleyen bir gösterge niteliğinde.
Geçmişte büyük çekişmelere sahne olan finaller, bu yıl da iki dünya markası takımın randevusu ile voleybolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda.
Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)
ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK LİSTESİ
Turnuvanın bugüne kadarki kazananları şöyle:
🏆 VakıfBank: 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
🏆 Fenerbahçe: 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
🏆 Eczacıbaşı: 2011, 2012, 2018, 2019, 2020