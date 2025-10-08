Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana | Şampiyonlar Kupası CANLI

Fenerbahçe Medicana (Takvim Foto Arşiv)

2 BÜYÜK TAKIMIN TARİHİ AKŞAMI

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şimdiye kadar VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı beşer kez şampiyonluk yaşadı. Bu üç ekip, organizasyonun en başarılı kulüpleri unvanını ortaklaşa elinde bulunduruyor. Ancak bu akşam oynanacak VakıfBank – Fenerbahçe Medicana finaliyle birlikte bu tablo değişecek.

Kazanan taraf, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına ele geçirecek. Hem VakıfBank hem Fenerbahçe Medicana için bu karşılaşma yalnızca bir kupa finali değil, aynı zamanda prestij ve tarih mücadelesi anlamına geliyor.