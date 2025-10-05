Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...
Türkiye yeni haftayla birlikte yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Hafta sonu yer yer etkili olan yağmur, pazartesi gününden itibaren yerini kuvvetli sağanaklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 05.10.2025 09:16