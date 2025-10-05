Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...

"SICAKLIKLAR 7 DERECE DÜŞECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen, Salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayacak yağışların etkisini artıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşüş bekliyoruz. Yağışlar özellikle İstanbul'da Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya'nın batı kesimlerinde, Fethiye'nin güney taraflarında kuvvetli yağışlar görülecek. Bu bölgelerde su baskınları yaşanabilir. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tüm Türkiye genelinde düşecek."