Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...

Türkiye yeni haftayla birlikte yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Hafta sonu yer yer etkili olan yağmur, pazartesi gününden itibaren yerini kuvvetli sağanaklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Geçtiğimiz hafta sonu batı illerinde etkili olan sağanak yağışlar, yeni haftayla birlikte tüm yurda yayılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde yağışlar yer yer kuvvetli şekilde görülecek.

YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftaya girerken Türkiye genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava konusunda önemli uyarılarda bulundu. Şen, özellikle Salı gününe dikkat çekerek sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini açıkladı.

"SICAKLIKLAR 7 DERECE DÜŞECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen, Salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayacak yağışların etkisini artıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşüş bekliyoruz. Yağışlar özellikle İstanbul'da Salı gününden itibaren etkili olacak. Antalya'nın batı kesimlerinde, Fethiye'nin güney taraflarında kuvvetli yağışlar görülecek. Bu bölgelerde su baskınları yaşanabilir. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tüm Türkiye genelinde düşecek."

Şen, hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların kısa süreli olarak yeniden yükseleceğini ancak sonbahar geçişlerinde yaşanan bu ani değişimlerin sağlık açısından da dikkat gerektirdiğini vurguladı.

METEOROLOJİ'DEN ÇARŞAMBA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de benzer şekilde vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada 8 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla yurdun büyük bölümünün sağanak yağışların etkisine gireceği bildirildi.