Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!
atv'nin yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yeni dizisi Aynadaki Yabancı için beklenen gün geldi. Başrollerinde Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas'ın yer aldığı dizi; aşkın, kimliğin ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Peki bu akşam atv ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak olan dizinin kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Birinci bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Başroller, karakterleri ve projeye dair neler anlattı? Tüm detaylar haberimizde!
