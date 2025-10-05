PODCAST CANLI YAYIN

Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği denetimlerinin ardından hazırladığı yeni "taklit ve tağşiş" listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın laboratuvar analizleri sonucunda birçok üründe tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını riske atan hileler ortaya çıkarıldı. Adana kebapta baş ve kalp eti, salamda mekanik ayrılmış kanatlı et, zeytinyağında düşük kaliteli tohum yağları tespit edildi. Peki hangi markalar listede? İşte detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını doğrudan etkileyen gıda hilelerine karşı yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenerek Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellenirken çok sayıda firma ve ürünün gıda güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Et Ürünlerinde Şok Tespit: Kıymadan Kanatlı Eti Çıktı

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizlerinde birçok et ürününde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Özellikle dana kıyma, sucuk, köfte ve hamburgerlerde kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı. Vatandaşın "dana eti" olarak satın aldığı ürünlerde tavuk ve hindi eti karışımı bulundu.

Adana Kebapta Baş ve Kalp Eti Skandalı

Denetimlerde geleneksel lezzetler arasında yer alan Adana kebapta da şaşırtıcı bulgulara rastlandı. Bazı işletmelerin ürünlerinde dana eti yerine baş eti, kalp, taşlık ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

Zeytinyağında Hile: Tohum Yağı Karıştırılmış

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden olan zeytinyağı da hileden nasibini aldı. Bakanlık, bazı firmaların zeytinyağına tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağlarını karıştırarak piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Sahte Ballar Raflarda: Şifa Diye Satılan Ürünlerde Taklit ve Tağşiş

Doğal şifa kaynağı olarak bilinen balda da ciddi hileler ortaya çıktı. Gerçek bal yerine şeker şurubu veya yapay aroma içeren ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

HANGİ MARKALAR LİSTE? İŞTE 3 EKİM YENİ TAKLİT TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ

Kamuoyu Duyuru Tarihi Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk Parti/Seri No İlçe İl Ürün Grubu
03.10.2025 GOLD ATILGAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VİTARA TATLI SIVI ÜZÜM PEKMEZİ Şeker İlaveleri Tespiti 2001 PURSAKLAR ANKARA Şekerli Mamuller
03.10.2025 TEPE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZDEN BÜFE TİPİ PİLİÇ SALAM 700 G Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 256 PENDİK İSTANBUL Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 DNC ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - (ESKİ ÜNVANI: ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) KAYSERİ DİVAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 20.09.2025 KOCASİNAN KAYSERİ Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 ET VE BALIK-HÜSEYİN BİLGİÇ - DANA KIYMA Kanatlı Eti Tespiti STT:30.07.2025 SEYHAN ADANA Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 ET VE BALIK-HÜSEYİN BİLGİÇ - DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti STT:30.07.2025 SEYHAN ADANA Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 ET HANE SARIÇAM ŞUBE-EYYÜP GÜLBAHAR - DANA KIYMA (ÇİĞ) Kanatlı Eti Tespiti STT:29.05.2025 SARIÇAM ADANA Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 ŞENCAN KASAP ŞARKÜTERİ-YUSUF ŞENCAN - HAMBURGER KÖFTE (KUZU VE DANA ETİ) Kanatlı Eti Tespiti STT:30.04.2025 MURATPAŞA ANTALYA Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 DÜRÜMCÜ KADİR USTA-MUSTAFA DEMİR - ADANA KEBAP (ÇİĞ) Sakatat (Baş Eti) Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti STT:15.08.2025 MURATPAŞA ANTALYA Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 AYGÜN ETLİ EKMEK-NETİCE AYGÜN - ETLİ EKMEK İÇ HARCI (DANA ETİ-KIYMA) Sakatat (Kalp) Tespiti STT:25.10.2024 MERKEZ KARAMAN Et ve Et Ürünleri
03.10.2025 EGE BURAK GIDA NAKLİYE PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇAĞLARCA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması 009 KÖŞK AYDIN Bitkisel Yağlar
03.10.2025 SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YÖRESEL BAHÇEM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 130 EFELER AYDIN Bitkisel Yağlar
03.10.2025 EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERKEN HASAT GEMLİK KÖRFEZ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 09 EFELER AYDIN Bitkisel Yağlar
03.10.2025 EAT TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYBEK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (18 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 EFELER AYDIN Bitkisel Yağlar
03.10.2025 SEZGİN ÇETİN-VKB TARIM ÜRÜNLERİ VAKIRBİRLİK KÖP KÖOP GURME SOĞUK SIKIM TAŞ BASKI NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 01 KÖŞK AYDIN Bitkisel Yağlar
03.10.2025 YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK TAT NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 012 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar
03.10.2025 GÖKDAĞ KARAYAKA-BALI PINAR ANZER BALCISI SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti 021 (TETT:15.01.2027) YENİMAHALLE ANKARA Arıcılık Ürünleri
03.10.2025 SAF NATUREL BAL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAF NATUREL SÜZME ÇİÇEK BALI ERZİNCAN YÖRESİ Taklit veya Tağşiş Tespiti 0025 (TETT:25.01.2026) YENİMAHALLE ANKARA Arıcılık Ürünleri
03.10.2025 AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA VİTARA TEMEL PETEK VE SÜZME BAL - 450 GR Taklit veya Tağşiş Tespiti 003 DÖŞEMEALTI ANTALYA Arıcılık Ürünleri
03.10.2025 YILMAZ GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CANPETEK ERZİNCAN SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti 0126/000 SANCAKTEPE İSTANBUL Arıcılık Ürünleri
03.10.2025 GÖRSAN GRUP HUBUBAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KÖYCE SÜZME ÇİÇEK BALI (20 GR) Taklit veya Tağşiş Tespiti 65 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA Arıcılık Ürünleri
03.10.2025 TAN İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VITABOSS ENERGY MULTIVITAMIN, MULTIVITAMIN, KOENZİM Q10 VE GİNSENG İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi VTBSNRGY1024 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
03.10.2025 PLUS PHARMA İLAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VITA CEEL SKIN GUMMIES HYALURONİK ASİT VE ALFA LİPOİK ASİT İÇEREN ÇİĞNENEBİLİR TAKVİYE EDİCİ GIDA Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi 2025/0129 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
03.10.2025 PLUS PHARMA İLAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VITA CEEL SKIN GUMMIES HYALURONİK ASİT VE ALFA LİPOİK ASİT İÇEREN ÇİĞNENEBİLİR TAKVİYE EDİCİ GIDA Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi 2024/1229 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler