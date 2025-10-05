Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını doğrudan etkileyen gıda hilelerine karşı yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenerek Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellenirken çok sayıda firma ve ürünün gıda güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.