Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği denetimlerinin ardından hazırladığı yeni "taklit ve tağşiş" listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın laboratuvar analizleri sonucunda birçok üründe tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını riske atan hileler ortaya çıkarıldı. Adana kebapta baş ve kalp eti, salamda mekanik ayrılmış kanatlı et, zeytinyağında düşük kaliteli tohum yağları tespit edildi. Peki hangi markalar listede? İşte detaylar.
Giriş Tarihi:
HANGİ MARKALAR LİSTE? İŞTE 3 EKİM YENİ TAKLİT TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ
|Kamuoyu Duyuru Tarihi
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe
|İl
|Ürün Grubu
|03.10.2025
|GOLD ATILGAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|VİTARA
|TATLI SIVI ÜZÜM PEKMEZİ
|Şeker İlaveleri Tespiti
|2001
|PURSAKLAR
|ANKARA
|Şekerli Mamuller
|03.10.2025
|TEPE ET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ÖZDEN
|BÜFE TİPİ PİLİÇ SALAM 700 G
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|256
|PENDİK
|İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|DNC ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - (ESKİ ÜNVANI: ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
|KAYSERİ DİVAN
|ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|20.09.2025
|KOCASİNAN
|KAYSERİ
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|ET VE BALIK-HÜSEYİN BİLGİÇ
|-
|DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|STT:30.07.2025
|SEYHAN
|ADANA
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|ET VE BALIK-HÜSEYİN BİLGİÇ
|-
|DANA SUCUK
|Kanatlı Eti Tespiti
|STT:30.07.2025
|SEYHAN
|ADANA
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|ET HANE SARIÇAM ŞUBE-EYYÜP GÜLBAHAR
|-
|DANA KIYMA (ÇİĞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|STT:29.05.2025
|SARIÇAM
|ADANA
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|ŞENCAN KASAP ŞARKÜTERİ-YUSUF ŞENCAN
|-
|HAMBURGER KÖFTE (KUZU VE DANA ETİ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|STT:30.04.2025
|MURATPAŞA
|ANTALYA
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|DÜRÜMCÜ KADİR USTA-MUSTAFA DEMİR
|-
|ADANA KEBAP (ÇİĞ)
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|STT:15.08.2025
|MURATPAŞA
|ANTALYA
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|AYGÜN ETLİ EKMEK-NETİCE AYGÜN
|-
|ETLİ EKMEK İÇ HARCI (DANA ETİ-KIYMA)
|Sakatat (Kalp) Tespiti
|STT:25.10.2024
|MERKEZ
|KARAMAN
|Et ve Et Ürünleri
|03.10.2025
|TAN İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|VITABOSS ENERGY
|MULTIVITAMIN, MULTIVITAMIN, KOENZİM Q10 VE GİNSENG İÇEREN TAKVİYE EDİCİ GIDA
|Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi
|VTBSNRGY1024
|KÜÇÜKÇEKMECE
|İSTANBUL
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|03.10.2025
|PLUS PHARMA İLAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|VITA CEEL SKIN GUMMIES
|HYALURONİK ASİT VE ALFA LİPOİK ASİT İÇEREN ÇİĞNENEBİLİR TAKVİYE EDİCİ GIDA
|Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi
|2025/0129
|BAŞAKŞEHİR
|İSTANBUL
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
|03.10.2025
|PLUS PHARMA İLAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|VITA CEEL SKIN GUMMIES
|HYALURONİK ASİT VE ALFA LİPOİK ASİT İÇEREN ÇİĞNENEBİLİR TAKVİYE EDİCİ GIDA
|Beyan Edilen Etken Maddenin Tespit Edilmemesi
|2024/1229
|BAŞAKŞEHİR
|İSTANBUL
|Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler