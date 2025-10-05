81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için Ayasofya'da buluşuyor

Türkiye'de bugün başta İstanbul olmak üzere 81 ilde Gazze'ye destek için vatandaşlar sokaklara, meydanlara akın ediyor.



Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktarıyor.

CANLI ANLATIM 12:49 05 Ekim 2025 ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ İstanbul'da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenleniyor. Etkinlik öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden başlayarak Eminönü Meydanı'nda yapılacak mitingle sona ereceği açıklandı. 12:46 05 Ekim 2025 İZMİR'DE DENİZCİLER MEYDANA İLERLİYOR İzmir’de, Filistin’e destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor.