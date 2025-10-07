Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını en önde tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında kaybettiği 2 puanın ardından moral bozukluğu yaşıyor. Sarı lacivertliler, gözünü şimdiden kadro yapılanması için devre arasına dikti. Kış aylarında dev bir imza atılması konusunda hazırlıklar başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verebilmek adına kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmiş ve birçok isme imza attırmıştı. Kanarya, gözünü bir isme daha dikti.
FENER'İN YABANCILARI MİLLİ TAKIMDA
Fenerbahçe'nin 12 futbolcusu milli davet aldı. 6 isim A Milli Takımı'mızda görev yapacak. Diğer isimler; Skriniar, Szymanski, Semedo, En-Nesyri ve Nene...
KANARYA'DA DİKKAT ÇEKİCİ İSTATİSTİK
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalarak Galatasaray ile puan farkını azaltma şansını tepen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını indirme şansını değerlendiremedi.
Milli ara öncesinde yaşanan bu kayıp moralleri bozarken, sarı-lacivertliler, bu beraberlikle puanını 16'ya yükseltti.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri; böylece son 6 sezonun ilk 8 haftaları itibarıyla en kötü başlangıcını yaptı.
Fenerbahçe'nin en iyi başladığı sezon ise 2023-24... Sarı-kanarya, o sezon 24 puan toplamıştı.
BROWN'DAN FLAŞ HAREKET
Samsunspor maçında gösterdiği performansla eleştirilen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Archie Brown, gelen tepkiler üzerine sosyal medyada gönderilerini kaldırdı.
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Samsunspor maçındaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Atak sonlandırmada ve yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu eleştirilen isimlerin başında geliyordu.
Sarı lacivertli taraftarlar da İngiliz oyuncuya sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda tepki gösterdi.
BROWN GÖNDERİLERİ KALDIRDI
Archie Brown, sosyal medya hesabındaki gönderilerini sildi.
DZEKO MUMLA ARANIYOR
Son 6 sezonun en kötüsü Geçen sezon Edin Dzeko'yla birlikte ilk 11 başladığı ilk 8 maçta 9 gol, 1 asistlik katkı sağlayan En Nesyri, bu sezon ise tek santrfor ya da Duran'la oynadığı karşılaşmalarda 4 kez ağları sarsabildi.
Geçen sezon Edin Dzeko'yla harika bir uyum yakalayan Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 30 gol attı. Üstelik Boşnak yıldızla birlikte çift santrfor çıktığı karşılaşmalarda istatistiksel olarak da yukarılarda yer aldı.
1 GOL ATTI
Temmuz ayında Fenerbahçe'den ayrılıp Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko da burada istediğini bulamadı. Toplamda 8 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız, 271 dakika sahada kalırken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.
Nesyri, bu sezon ise; Süper Lig'de Jhon Duran'la sadece iki maçta çift santrfor olarak görev yaptı. Kalan 6 mücadelede ise tek santrfor olarak oynadı. Ve bu karşılaşmalarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.
EN-NESYRI KAYIPLARDA
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. 28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.
Söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
3 MAÇTA KALEYİ BULAMADI
5 maçta ortalama maç başına 15.2 kez topla buluşan En Nesyri rakip ceza sahasında ise maç başına ortalama 2 kez topla buluşabildi.
Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez isabetli şut çeken yıldız golcü Nice, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçlarında çerçeveyi bulamadı. En Nesyri 5 maçın toplamında ise 0.36 gol beklentisiyle oynadı.
TEK GALİBİYET GÖLE'DEN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin aldığı bu sonuç sonrasında ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı.
Fenerbahçe 6 Ağustos tarihinde bu sezonun ilk resmi maçına çıktığı Feyenoord deplasmanı dahil olmak üzere şimdiye kadar çıktığı 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alırken o galibiyet de 31 Ağustos 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı geldi. Jose Mourinho kovulduktan 2 gün sonra oynanan maçta Fenerbahçe, Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkmıştı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Domenico Tedesco ise 3 deplasmanda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZON DEPLASMANDA ALDIĞI SONUÇLAR
1-2 Feyenoord
0-0 Göztepe
0-1 Benfica
3-1 Gençlerbirliği
1-1 Kasımpaşa
1-3 Dinamo Zagreb
0-0 Samsunspor
SZYMANSKI'DEN OLAY HAREKET
Samsunspor karşısında aldığı beraberlikle milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde yer alan isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu. Gazeteci Krzysztof Gerlak, Polonyalı futbolcunun yaptığı dikkat çeken hamleyi açıkladı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettirdi. Gelen isimlerin yanı sıra birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Kanarya'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu.
2024/25 sezonunun sona ermesinin ardından satış listesine koyulan Polonyalı futbolcu, kamp döneminde gösterdiği etkili performans sonrası takımda kalmıştı.
Sezonun başlamasının gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen 26 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Polonyalı gazeteci Krzysztof Gerlak, Sebastian Szymanski'nin menajerini değiştirdiğini ve ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Gerlak, "Sebastian Szymanski menajerini değiştirdi. Seba, Lyon'a transferi gerçekleşmeyince Mariusz Piekarski ile ilişkisini bitirmeye karar verdi. Yeni menajerin hedefi ne mi? Sanırım bu kış transfer yapmak." ifadelerini kullandı.
MILINKOVIC-SAVIC HAMLESİ!
Yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında istediği istikrarı yakalayamadı. Zirve yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekipte teknik heyet ve yönetim, devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı. Özellikle orta saha hattında yaşanan verimsizlik, Fenerbahçe'yi yeni bir yıldız transferine yöneltti.
Tarihin en pahalı kadrosunu kurarak sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan performans sonrası yeniden yapılanmaya gidiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, hem fiziksel hem de oyun yapısı açısından merkez orta sahada yaşanan eksiklikleri gidermek için devre arasında transfer takviyesi yapma kararı aldı.
Takımın en önemli isimlerinden Fred, sakatlığı nedeniyle form tutmakta zorlanırken, Tedesco bu bölgede zorunlu olarak Marco Asensio ve Sebastian Szymanski ikilisine görev verdi. Ancak iki futbolcunun da oyun temposu ve savunma katkısı bakımından beklentilerin altında kalması, teknik heyeti yeni bir arayışa itti.
Yönetim, sezon başında da gündeme gelen Sergej Milinkovic-Savic transferini yeniden masaya yatırdı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun menajeri Mateja Kezman ile iletişime geçti. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Milinkovic-Savic'in, Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Bu durum Fenerbahçe yönetimini umutlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde oyuncu cephesiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.
SIRP YILDIZIN PERFORMANSI
2023 yazında Al-Hilal'e transfer olan Milinkovic-Savic, Suudi Arabistan macerasında istikrarlı bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcu bu sezon Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası olmak üzere dört farklı kulvarda 11 resmi maçta görev yaptı.
Toplam 1.020 dakika sahada kalan Milinkovic-Savic, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Orta sahada yüksek fizik gücü, pas kalitesi ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin oyun sistemine tam anlamıyla uygun bir profil olarak öne çıkıyor.
TEDESCO'NUN PLANINDA KİLİT ROL
Teknik direktör Domenico Tedesco, orta alanda oyun kurulumunu hızlandıracak, hem savunmada hem hücumda çift yönlü katkı verecek bir oyuncu istiyor. 30 yaşındaki Milinkovic-Savic'in bu özellikleri fazlasıyla karşılaması, transferin öncelik kazanmasına neden oldu.
Fenerbahçe, devre arasında sadece takviyeden ibaret bir transfer değil, aynı zamanda takıma liderlik edecek bir isim arıyor. Tedesco'nun da özellikle "tecrübeli, fizik olarak güçlü ve Avrupa standardında" bir oyuncu talep ettiği öğrenildi. Bu nedenle Sırp yıldızın transferi yönetim için stratejik bir hedef haline geldi.
AL-HILAL CEPHESİNDE BELİRSİZLİK
Al-Hilal cephesinde ise durum net değil. Suudi ekibi, Milinkovic-Savic'in yerini doldurmadan oyuncuya izin vermeye sıcak bakmıyor. Ancak sözleşmesinin sona erecek olması, Fenerbahçe'nin avantajlı konuma geçmesini sağlıyor. Eğer görüşmeler olumlu ilerlerse, sarı-lacivertliler bu transferi düşük bonservis bedeliyle bitirmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE'DE PLANLAR NETLEŞİYOR
Fenerbahçe yönetimi, devre arasında yapılacak transfer hamleleriyle hem şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmak hem de Avrupa Ligi'nde yoluna güçlü bir şekilde devam etmek istiyor. Milinkovic-Savic transferinin yanı sıra kulübün savunma ve kanat rotasyonuna da alternatif isimler eklemeyi planladığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise kulübün bu hamlesine büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada birçok taraftar, Milinkovic-Savic'in transfer edilmesi halinde orta sahadaki eksikliğin tamamen kapanacağı yönünde yorumlar yaptı.