CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu korsanlıkla gasbetmesinin ardından ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle Gazze'ye doğru ilerliyor.
Takvim.com.tr Sumud Filosu'nda esir alınanlar ve Özgürlük Filosu'ndaki son durumu dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ÖZGÜRLÜK FİLOSU YOLA ÇIKTI
Küresel Sumud Filosu'na yapılan gasbın ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmiyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu harekete geçti.
Özgürlük Filosu, toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor.
Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.
Vicdan gemisiyle beraber, 10 gemi Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor. Yola devam eden 10 gemide 22 ülkeden 146 katılımcı bulunuyor. Vicdan gemisinin ise 22 ülkeden toplam 92 katılımcısı var.
Filo, Gazze'ye pazar günü ulaşmayı hedefliyor.
Gazze'nin ve Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan filoların sesini dünyaya duyurmak büyük önem taşıyor.
ESİR TUTULAN AKTİVİST SAYISI 480
İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırıda alıkonulan aktivist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere ilişkin AA'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı.
Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtildi.
Bu sabah düzenlenen saldırı sonrası yasa dışı olarak ele geçirilen Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette'de 6 aktivistin bulunduğu, onların da alıkonularak İsrail'e doğru getirildiği kaydedildi.
Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi.
Buna ek olarak filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.
Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
AKTİVİSTLER KETZİOT HAPİSHANESİNDE
İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.
Filodaki teknelerden alıkonulan aktivistlerin sorgularının ardından Negev Çölü'ndeki Gazze ile Mısır arasındaki Ketziot Hapishanesi’ne nakledildiği aktarıldı.
BEN-GVİR'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.
Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.
Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.