Londra’da Filistin eylemi: Yüzlerce kişi gözaltına alındı! Görme engelli protestocu ve köpeğin götürülmesine tepki yağdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin Eylem Grubu'nun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmasını protesto eden çok sayıda kişi sokaklara döküldü.Londra polisi protestolarda bir köpeği gözaltına aldı
LONDRA SOKAKLARINDA FİLİSTİN EYLEMİ
Filistin Eylem Grubu'na destek vermeyi suç sayan yasağa karşı çıkan yüzlerce kişinin katıldığı protetoya İngiliz polisi müdahale etti.
Polis, 442 kişinin tutuklandığını bildirdi. Göstericiler polis memurlarına "Yazıklar olsun" diye bağırdı.
Angie Zelter isimli bir eylemci "Protesto etme hakkımız var ve Filistin Eylemi şiddet yanlısı bir örgüt değil, en başından beri yasaklanmamalıydı." şeklinde konuştu.