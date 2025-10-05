PODCAST CANLI YAYIN

Londra'da Filistin eylemi: Yüzlerce kişi gözaltına alındı! Görme engelli protestocu ve köpeğin götürülmesine tepki yağdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi Filistin Eylem Grubu’nun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmasını protesto etmek için sokaklara döküldü. İngiliz polisinin çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bilinirken görme engelli bir kişinin ve bir köpeğin polis tarafından götürüldüğü anlar tepki çekti.

Londra’da Filistin eylemi: Yüzlerce kişi gözaltına alındı! Görme engelli protestocu ve köpeğin götürülmesine tepki yağdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin Eylem Grubu'nun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmasını protesto eden çok sayıda kişi sokaklara döküldü.

Londra polisi protestolarda bir köpeği gözaltına aldı

LONDRA SOKAKLARINDA FİLİSTİN EYLEMİ

Filistin Eylem Grubu'na destek vermeyi suç sayan yasağa karşı çıkan yüzlerce kişinin katıldığı protetoya İngiliz polisi müdahale etti.

Londra'da Filistin eylemi, EPA

Polis, 442 kişinin tutuklandığını bildirdi. Göstericiler polis memurlarına "Yazıklar olsun" diye bağırdı.

Londra'da Filistin eylemi, EPA

Angie Zelter isimli bir eylemci "Protesto etme hakkımız var ve Filistin Eylemi şiddet yanlısı bir örgüt değil, en başından beri yasaklanmamalıydı." şeklinde konuştu.

Görme engelli protestocunun gözaltına alındığı anlar

GÖRME ENGELLİ PROTESTOCUYU DA GÖTÜRDÜLER

Öte yandan İngiliz polisinin protestoya katılan görme engelli bir adamı da gözaltına alması tepki çekti. Görme eylemli eylemci için "Suçu neydi? Üzerinde 'Soykırıma karşıyım' yazan bir pankart tutarak Filistin yanlısı bir protestoya katılmak" ifadeleriyle İngiliz polisine tepki yağdı.

Köpeğin sahibi ile götürüldüğü anlar

"KÖPEĞİ DE Mİ GÖZALTINA ALDINIZ?"

İngiliz polisinin eyleme köpeği ile katılan bir kişiyi de gözaltına aldığı anlar gündem olurken "İngiltere polisi protestolarda bir köpeği gözaltına aldı" yorumları yapıldı.

CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler KahiredeCANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahirede

