Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! zorlu maçın 11'inetleşti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, kendisi gibi Avrupa'da mücadele eden rakibini yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi.

Trendyol Süper Lig'de zirve savaşı veren Fenerbahçe, 8. haftada Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kanarya, Karadeniz'den galibiyetle evine dönmek ve milli araya girmek amacında. Domenico Tedesco maç öncesi kararını hemen hemen netleştirdi.

KADRO AÇIKLANDI

Sarı lacivertlilerin açıklanan kadrosunda Ederson Moraes, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Engin Can Biterge, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer alıyor.

NICE'I DEVİRDİ

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesinde karşılaştığı Nice'i 2-1 yendi. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği rakibine karşı Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gollerle 3 puanı kapan Kanarya, bu turnuvada ilk kez galip geldi.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, milli aranın ardından Karagümrük ile evinde karşılaşacak. Ardından yine İstanbul'da Stuttgart'ı ağırlayacak.

YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, bugüne kadar çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 15 puanla haftaya 2. sırada girdi.

SÜPER LİG'DE KAYBETMEDİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

İtalyan teknik adam, Trabzonspor ve Antalyaspor'u yenerken Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

JHON DURAN BEKLENİYOR

Takımın golcüsü Jhon Duran, bir süredir sahalardan uzaktı. Kolombiyalı golcünün, milli aradan sonra takıma katılacağı ve zamanla süre alacağı öğrenildi.

AVRUPA'DA SES GETİRDİ

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde ses getiren bir galibiyete izma attı. Karadeniz temsilcisi, Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 ile geçti ve ilk maçından zaferle ayrıldı.

ÖNCE SONRA SONRA KIEV

Kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Kayserispor'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

