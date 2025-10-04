Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! zorlu maçın 11'inetleşti

RAKİP KARAGÜMRÜK Domenico Tedesco'nun öğrencileri, milli aranın ardından Karagümrük ile evinde karşılaşacak. Ardından yine İstanbul'da Stuttgart'ı ağırlayacak.

YENİLGİSİ YOK Fenerbahçe, bugüne kadar çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 15 puanla haftaya 2. sırada girdi.

SÜPER LİG'DE KAYBETMEDİ Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. İtalyan teknik adam, Trabzonspor ve Antalyaspor'u yenerken Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

JHON DURAN BEKLENİYOR Takımın golcüsü Jhon Duran, bir süredir sahalardan uzaktı. Kolombiyalı golcünün, milli aradan sonra takıma katılacağı ve zamanla süre alacağı öğrenildi.