Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! zorlu maçın 11'inetleşti

Trendyol Süper Lig'de zirve savaşı veren Fenerbahçe, 8. haftada Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kanarya, Karadeniz'den galibiyetle evine dönmek ve milli araya girmek amacında. Domenico Tedesco maç öncesi kararını hemen hemen netleştirdi.
KADRO AÇIKLANDI
Sarı lacivertlilerin açıklanan kadrosunda Ederson Moraes, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Engin Can Biterge, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer alıyor.
NICE'I DEVİRDİ
Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesinde karşılaştığı Nice'i 2-1 yendi. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği rakibine karşı Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gollerle 3 puanı kapan Kanarya, bu turnuvada ilk kez galip geldi.