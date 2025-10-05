Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Dejavu"

Galatasaray'ın bedenen çimlerde, kafa olarak başka yerde olduğu bir derbiye Beşiktaş tam tersine çok iyi hazırlanmıştı. Önce skoru 1-0'a getiren gol, ardından Davinson'un kırmızısıyla 3 puan artık altın tepside Beşiktaş'ın önündeydi. Peki, tamamen kroki pozisyonundaki rakibine bir darbe daha vurup nakavt etme şansı eline geçen Beşiktaş ne yaptı? İkinci yarı geriye çekilip rakibine cesaret verdi. Ardından Torreira'nın golü ve 1-1 biten bir derbi. Maç öncesi beraberlik Galatasaray için kötü, Beşiktaş için iyi skordu. Ancak yaşananlara baktığımızda 90 dakikanın sonunda Galatasaray tartışmasız daha mutlu olan taraftı. Bu kadar kötü bir senaryodan yenilmeden çıkmak… İkinci yarıda verilen reaksiyon ve mücadelenin bunda payı çok büyüktü.

Sonuç olarak derbiden kazanan çıkmadı. Ama gecenin bir kaybedeni var. O da Beşiktaş!

EVREN TURHAN: KÖTÜ GÜNE RAĞMEN 1 PUAN Galatasaray Liverpool zaferinin ardından yüksek moralle Beşiktaş derbisine çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu fikstüre rağmen kadroda rotasyona gitmedi. Ancak Sarı- Kırmızılılar maça istedikleri gibi başlayamadı. Özellikle savunmadan oyun kurulumunda ciddi problemler yaşandı. Gereksiz yan ve geri paslar, oyunun akıcılığını bozdu. Beşiktaş ise sahaya iyi yayıldı ve takım savunmasını doğru yaptı. Singo'nun sakatlanması Galatasaray adına büyük bir darbe oldu. Ardından Sanchez'in kırmızı kartla oyun dışı kalması, takımı 10 kişi bıraktı ve oyun planı ciddi anlamda aksadı. Bu noktada Barış Alper, sık sık top kayıpları yaptı ve takımın hücumda etkili olmasını engelledi.

Osimhen ön alanda çok mücadele etti ama yalnız kaldı. Takım fiziksel olarak da yorgun bir görüntü çizdi. Ancak ikinci yarıda, eksik kalmış bir Galatasaray izledik ama bu kez başka bir ruhla... Topa hükmeden ve daha fazla pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Bu bölümde İlkay Gündoğan liderliğini gösterdi. Oyunu yönlendirdi, pres yaptı ve skora da katkı verdi. Maçın son bölümünde oyuna giren Icardi ve Leroy Sane, Galatasaray'ın hücum gücünü artırdı. İki yıldızın sahaya adım atmasıyla birlikte maçın beraberlikle sonuçlanacağı adeta belli oldu. Galatasaray adına futbol anlamında kötü bir gündü. Bu kötü günde çok önemli bir derbide 1 puan alındı.

KARTAL YİĞİT: BÖYLE BULMUŞKEN! Şunu baştan söylemekte fayda var. Beşiktaş için Galatasaray'ın sahasından 1 puan almak kötü değil. Ancak ilk golü bulmanın verdiği avantaj üstelik rakibinin 60 dakika 10 kişi oynamasını lehine çevirememek kötü. Sergen Yalçın maça oyunu kendi sahasında kabul edip Galatasaray'ın gol yollarını alan savunmasıyla tıkayıp ani bir golle de rakibini demoralize ederek başlamak istedi. Bunda da ilk yarı boyunca başarılı oldu. Liverpool zaferinin vermiş olduğu yorgunluk her halinden belliydi. Galatasaray ilk yarı sahada ne yaptığını bilmez haldeydi. Oyunun ikinci başlama düdüğüyle Galatasaray arkasına aldığı destekle bu kez Beşiktaş'ın üzerinde mutlak baskı kurdu.