Özel bankaların emekli promosyonu oyunu: Yüksek vaat yarım ödeme bitmeyen şartlar

Emekli (AA) EMEKLİLERDEN ŞİKAYET YAĞDI Kimi banka vaat edilen tutarın yarısını öderken kimi de maaşın taşınmasının üzerinden üç ay geçmesi gibi koşulları öne sürdü. Promosyon ödemesi için fatura taşıma, otomatik ödeme gibi talimatları da zorunlu tutan özel bankalar, tüm talepleri yerine getiren emeklileri ise türlü bahanelerle aylarca oyaladı. Promosyon nedeniyle aylarca uğraşan emekliler, yaşadıklarını onlarca sorunu şikayet platformlarına taşıdı. Öyle ki son dönemde en çok şikayet edilen konuların başında banka promosyonları geliyor.

ÜÇ AY BEKLE SONRA YATAR



Yaşadıklarından dolayı artık isyan eden bir emekli, bir özel bankayla yaşadığı promosyon sorununu şu şekilde aktardı: "25 bin TL dediler, 15 bin TL gönderdiler geri kalan tutar ise verilmedi. 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL avans hesap harcamanıza 2 bin TL, yeni sigorta poliçenize de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus sizi bekliyor dediler. Paracard ile 2 bin TL harcadım, 6 bin TL hesaba göndermediler. Avans hesap harcamasında 2 bin TL harca diyor, avans para vermiyor. 15 bin TL'den başka para yok."