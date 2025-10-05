İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"

İtalyan Tommaso Bortolazzi (Reuters)



"DOĞRU AN GELMİŞTİ"



Türkiye ve Malezya'dan sekiz Müslüman aktivistle aynı hücrede kaldığını belirten Tommaso, Müslüman olma kararını verdiği anı şu sözlerle anlattı:

"Bu sabah onlar namaz kılıyorlardı. Onlar namaz kılarken polis içeri girdi. Ben de direnmeye çalıştım. Bu insani bir şey değil. Işığımızla oynayabilirsiniz, suyumuzla oynayabilirsiniz ama dine dokunamazsınız, insanların imanına dokunamazsınız. Ben de polise karşı geldim. Sonra bizi yakaladılar, otobüse koydular. Nereye götürüleceğimizi bilmiyordum. Arkadaşlarımla konuştum ve onlar da bana dediler ki, 'Bu büyülü sözleri, bu güzel sözleri söylemek ister misin? Kelime-i Şehadet getirmek ister misin?" Ve ben de öncelikle bu yola Filistinlilere olan, Filistin halkına olan sevgimle çıktım. Ama o anda da o yerde de düşündüm ki doğru an gelmişti. Gerçekten bunu yapmak çok önemliydi ve ben de Müslüman oldum."