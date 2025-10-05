PODCAST CANLI YAYIN

İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"

İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'nda yer alan 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'ye getirildi. Kafilede yer alan "Maria Cristina" gemisinin kaptanı İtalyan Tommaso Bortolazzi hapishanede Müslüman olduğunu açıkladı. Bortolazzi, Roma'ya gittikten sonra yapacağı ilk şeyin, oradaki camiye gidip Müslüman olmak istediğini söylemek olduğunu belirtti.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan yabancı aktivistler, İsrail'in filodaki teknelere saldırısında yaşadıklarını ve alıkonuldukları süreçte maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti anlatarak, kendilerini İsrail'den güvenli şekilde getiren Türkiye'ye minnettarlıklarını ifade etti.

Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Libya'nın eski başbakanlarından Ömer el-Hasi, filonun tüm gemi ve teknelerine yönelik müdahalenin, uluslararası kara sularda gerçekleştiğini belirtti.

36'sı Türk 137 Sumud aktivisti İstanbul'da

İTALYAN AKTİVİST MÜSLÜMAN OLDU

Filoda yer alan "Maria Cristina" gemisinin kaptanı İtalyan Tommaso Bortolazzi ise hapishanede Müslüman olduğunu dile getirdi.

SOYKIRIMI BİTİRMENİN ZAMANI GELDİ

Bortolazzi, soykırımı görmezden gelemeyeceği için filoya katıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hapiste geçirdiğimiz son günler çok zordu. Arkadaşlarım Türkiye'den gelmişti ve neredeyse hepsi Müslüman'dı. Gerçekten çok korkunç bir an yaşadık. Birlikte hayatımızı riske attığımız için çok korktuk ama buna rağmen birlik içinde kaldık, birbirimize destek olduk. Arkadaşlarım namaz kılarken, İsrail işgal güçlerinin polisi içeri girip onların dua etmesini engelledi. Ben de buna karşı durma ihtiyacı hissettim. Daha sonra arkadaşımla birlikte şehadet getirdim, bu benim için yeniden doğmak gibiydi ve çok mutluyum. Umarız tüm özgür ve demokratik ülkeler İsrail'e karşı verilen mücadeleye katılır çünkü artık bu soykırımı bitirmenin zamanı geldi."

"DOĞRU AN GELMİŞTİ"

Türkiye ve Malezya'dan sekiz Müslüman aktivistle aynı hücrede kaldığını belirten Tommaso, Müslüman olma kararını verdiği anı şu sözlerle anlattı:

"Bu sabah onlar namaz kılıyorlardı. Onlar namaz kılarken polis içeri girdi. Ben de direnmeye çalıştım. Bu insani bir şey değil. Işığımızla oynayabilirsiniz, suyumuzla oynayabilirsiniz ama dine dokunamazsınız, insanların imanına dokunamazsınız. Ben de polise karşı geldim. Sonra bizi yakaladılar, otobüse koydular. Nereye götürüleceğimizi bilmiyordum. Arkadaşlarımla konuştum ve onlar da bana dediler ki, 'Bu büyülü sözleri, bu güzel sözleri söylemek ister misin? Kelime-i Şehadet getirmek ister misin?" Ve ben de öncelikle bu yola Filistinlilere olan, Filistin halkına olan sevgimle çıktım. Ama o anda da o yerde de düşündüm ki doğru an gelmişti. Gerçekten bunu yapmak çok önemliydi ve ben de Müslüman oldum."

Bortolazzi, Roma'ya gittikten sonra yapacağı ilk şeyin, oradaki camiye gidip Müslüman olmak istediğini söylemek olduğunu belirtti.

