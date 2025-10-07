Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Bu arada saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Silahlı saldırının yaşandığı bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik çemberi oluştururken, Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının da olduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar

1 AY ÖNCE ŞÜPHELİ İFADESİNDE "DALTONLAR SALDIRACAK" DEMİŞ

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e, 'Daltonlar Suç Örgütü' üyeleri tarafından eylem yapılacağı gerekçesiyle koruma kararı verildiği ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem'e 'Daltonlar Suç Örgütü''ne karşı koruma kararı verilmiş!

Öktem hakkında Daltonlar Suç Örgütü mensuplarınca eylem düzenleneceği ihbarına dikkat çekildi.

ʺDaltonlarʺ için çıkartılan koruma kararı.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in dün sabah saat 08.20'de WhatsApp uygulamasında yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in son paylaşımı şu şekilde: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak"

