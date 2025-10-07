Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne otomobiliyle giden avukat Serdar Öktem 6 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İnfaz aracı ormanlık alanda bulunurken, Avukat Serdar Öktem’e, 'Daltonlar Suç Örgütü' üyeleri tarafından eylem yapılacağı gerekçesiyle koruma kararı verildiği ortaya çıktı. Kanlı suikastla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İstanbul Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. Cinayette gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ KİLİT İSMİNE SİLAHLI SALDIRI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın kilit ismi olan Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Öktem, hayatını kaybetti.

Şişli'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. (DHA)Şişli'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. (DHA)

SALDIRIYA UĞRADIĞI ARAÇ 5 SAATLİK İNCELEMENİN ARDINDAN KALDIRILDI

Öktem'in saldırıya uğradığı yerde polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisi ve çevresinde sürdürdüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sona ermesiyle kurşunların isabet ettiği otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler esnasında yalnızca bir şeritten trafiğe izin verilen yol, daha sonra ekipler tarafından kademeli olarak trafiğe açıldı.

Avukat Serdar Öktem'in suikasta uğradığı araç çekildi


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma 13 şüpheli gözaltına alındı.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAH VE TEÇHİZAT GÖRÜNTÜLENDİ. (DHA)AVUKAT SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAH VE TEÇHİZAT GÖRÜNTÜLENDİ. (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Ekim'de Serdar Öktem'in Şişli Zincirlikuyu semtinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

2'Sİ 18 YAŞINDA ALTINDA

Açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." ifadelerine yer verildi.

Avukat Serdar Öktem cinayetindeki şüpheliler Eyüpsultan'da yakalandı!

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları aktarılan açıklamada, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheliler yakalandı. (DHA)Şüpheliler yakalandı. (DHA)

Açıklamada, olay yerinde ve silahların ele geçirildiği alanda ayrıntılı incelemelerin devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Ekiplerin çalışması (İHA)Ekiplerin çalışması (İHA)

EKİPLERİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMASI 5 SAAT SÜRDÜ

Silahlı saldırının yaşandığı bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik çemberi oluştururken, Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının da olduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen 2 cumhuriyet savcısı çalışmaları takip ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü

Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi

Silahlı saldırı sırasında Öktem'in içinde bulunduğu araç incelemelerin ardından çekici yardımıyla olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüphelilerin ormana sakladığı silahlar bulundu. (DHA)Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüphelilerin ormana sakladığı silahlar bulundu. (DHA)

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması ve belediye görevlilerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

Avukat Serdar Öktem cinayeti hakkında İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu


TERK EDİLEN ARAÇ BULUNDU

Bu arada saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Araç bulundu (DHA)Araç bulundu (DHA)

Siilahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar

1 AY ÖNCE ŞÜPHELİ İFADESİNDE "DALTONLAR SALDIRACAK" DEMİŞ

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e, 'Daltonlar Suç Örgütü' üyeleri tarafından eylem yapılacağı gerekçesiyle koruma kararı verildiği ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem'e 'Daltonlar Suç Örgütü''ne karşı koruma kararı verilmiş!

Öktem hakkında Daltonlar Suç Örgütü mensuplarınca eylem düzenleneceği ihbarına dikkat çekildi.

ʺDaltonlarʺ için çıkartılan koruma kararı.ʺDaltonlarʺ için çıkartılan koruma kararı.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in dün sabah saat 08.20'de WhatsApp uygulamasında yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in son paylaşımı şu şekilde: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak"



SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM

Öktem, Sinan Ateş davasında yargılanıyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı kişisel verilerin temini davasının birleştirilmesine ilişkin iki mahkeme arasındaki uyuşmazlığı çözdü. Daire, davaların birleştirilmesine ve yargılamanın Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülmesine kesin olarak karar verdi.

DAVA 5 EKİM'DE GÖRÜLDÜ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava 5 Ekim 2025'te Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Serdar Öktem (Sosyal medya)Serdar Öktem (Sosyal medya)

8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay'ın ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirme kararının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.

DOSYALAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ BAĞLANTI BULUNDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara bağladı. Mahkeme kararında, sanıklar hakkındaki suçlamaların niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine göre iki mahkeme dosyası arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti. Daire, davaların birlikte yürütülmesinde zorunluluk olduğu kanaatine vararak, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası ile Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Ayrıca 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Haziran 2025 tarihli duruşmada birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara kararını kaldırarak, sanıklar hakkındaki yargılamanın 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası üzerinden yürütülmesine hükmetti.

Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaşa müebbet... Aile üyelerine saldırıSon dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaşa müebbet... Aile üyelerine saldırı

