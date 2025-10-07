Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı

İstanbul Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. Cinayette gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
SİNAN ATEŞ DAVASININ KİLİT İSMİNE SİLAHLI SALDIRI
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın kilit ismi olan Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Öktem, hayatını kaybetti.
SALDIRIYA UĞRADIĞI ARAÇ 5 SAATLİK İNCELEMENİN ARDINDAN KALDIRILDI
Öktem'in saldırıya uğradığı yerde polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisi ve çevresinde sürdürdüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sona ermesiyle kurşunların isabet ettiği otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler esnasında yalnızca bir şeritten trafiğe izin verilen yol, daha sonra ekipler tarafından kademeli olarak trafiğe açıldı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.
SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Ekim'de Serdar Öktem'in Şişli Zincirlikuyu semtinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
2'Sİ 18 YAŞINDA ALTINDA
Açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." ifadelerine yer verildi.
Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları aktarılan açıklamada, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.