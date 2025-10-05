MISIR'DA MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 6 Ekim’de İsrail ve Hamas heyetlerinin toplantılarına ev sahipliği yapılacağı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Mısır’ın, arabulucularla koordinasyon içinde, Gazze Şeridi’ndeki İsrail savaşını sona erdirmeyi amaçlayan devam eden çabalarının bir parçası olarak, Mısır, 6 Ekim 2025 tarihinde İsrail ve Hamas’tan iki heyeti ağırlayacak. Bu toplantılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisi doğrultusunda, tüm İsrailli rehineler ile Filistinli mahkumların değişiminin saha koşullarını ve detaylarını tartışmak amacıyla düzenlenecek. Bu adım, savaşı sona erdirmeyi ve iki yıl boyunca devam eden kardeş Filistin halkının acılarını durdurmayı umut ediyor.

Bu istişareler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki savaşı durdurma planının sunulmasının ardından elde edilen bölgesel ve uluslararası ivme üzerine inşa etme çabaları çerçevesinde gerçekleşiyor."