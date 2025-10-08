Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen isimler arasında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Dilan Polat, Feyza Altun'un da olduğu bildirildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Emniyette ifadesi tamamlanan isimler Adli Tıp'a sevk edildi.

Sanat dünyasına "uyuşturucu" bombası düştü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

Aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Özge Özpirinçci (AA)Özge Özpirinçci (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat (AA)Dilan Polat ve Engin Polat (AA)

EMNİYET KAN ALACAK

Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta. (AA)İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta. (AA)

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan bazı ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)

Konuyla ilgili ünlü şarkıcılar Derici ve Sali'nin avukatları açıklama yaptı.

JANDARMAYA GİDİYORUZ

Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

İrem Derici (AA)İrem Derici (AA)

Operasyonda adı geçen Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu bildirdi.

Elibol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."

Ziynet Sali (Takvim.com.tr)Ziynet Sali (Takvim.com.tr)

'İHBAR OLDUĞU YÖNÜNDE BİR BİLGİ VAR'

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, "Şu an neden alındığımızı bilmiyoruz. Somut olarak verilmiş bir iddia söz konusu değil. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği vesaire de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen her hangi bir şey yok. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar zaten ortada. Bir kere daha kan ve kıl testi örneği vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Yaşananların neye ilişkin olduğunu anlamak mümkün değil. Bu bir gözaltı değil, mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin ifade verme işlemi tamamlandı. Test vermeye gidecekler. Şuan da diğer şüphelilerin ifade işlemi sürüyor. İfade alındıktan sonra da gözaltına dönüşme ihtimalini benim müvekkilleri açısından düşünmüyorum. Daha önce verdiğimiz, kan ve saç teli tahlillerinde temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama ihbarın içeri veya neye ilişkin olduğu yönünde bir bilgi verilmedi. 3-4 soruluk kısa bir ifade verildi" dedi

Kubilay Aka (Takvim.com.tr)Kubilay Aka (Takvim.com.tr)

İşte operasyon düzenlenen isimlerin listesi:

-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM

Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr)Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr)
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar (Takvim.com.tr)Demet Evgar (Takvim.com.tr)


-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Feyza ALTUN

Feyza Altun ve Dilan Polat (Sosyal medya)Feyza Altun ve Dilan Polat (Sosyal medya)

-Derin TALU
-Deren TALU

Derin ve Deren Talu (Takvim.com.tr)Derin ve Deren Talu (Takvim.com.tr)


-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması (Fotoğraftaki: Birce Akalay, DHA)İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması (Fotoğraftaki: Birce Akalay, DHA)

-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT

Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

