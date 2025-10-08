Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı

Sanat dünyasına "uyuşturucu" bombası düştü!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM LİSTEDE
Aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
EMNİYET KAN ALACAK
Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.