PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"

Son dakika haberi! Meclis Genel Kurul'nda İsrail'in yasa dışı şekilde esir aldığı 3 milletvekiliyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gemide 21 Türk vatandaşımız var. TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"

Meclis Genel Kurul'nda İsrail'in yasa dışı şekilde esir aldığı 3 milletvekiliyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gemide 21 Türk vatandaşımız var. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecektir. İsrail aklını başına almalı" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İsrail bu kez de özgürlük filosuna saldırdı. 3 vekil hukuksuz şekilde alıkoydu. Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp, Türkiye'ye getirilmelidir. Bu hukuksuz, kanunsuz eyleme son vermeleri hususunda kendilerini uyarıyoruz.Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez.

AKLINI BAŞINA AL İSRAİL

TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz.

İsrail'in hukuk tanımamazlık konusunda sınırlarını çok aştığını dünya kamuoyuyla paylaşacağız.

Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni, bütün uluslararası parlamento asambleleri başkanlarına ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına göndereceğim. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyu ile paylaşacağız.

ehirden denize, özgür Filistin kurulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Borsa İstanbul
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İsim listesi belli oldu! İşte ifadeler ve kan testi detayları
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı!
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
Altında "kırılganlık" sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...
Cehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinesi!
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu