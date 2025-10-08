Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"

Meclis Genel Kurul'nda İsrail'in yasa dışı şekilde esir aldığı 3 milletvekiliyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gemide 21 Türk vatandaşımız var. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecektir. İsrail aklını başına almalı" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İsrail bu kez de özgürlük filosuna saldırdı. 3 vekil hukuksuz şekilde alıkoydu. Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılıp, Türkiye'ye getirilmelidir. Bu hukuksuz, kanunsuz eyleme son vermeleri hususunda kendilerini uyarıyoruz.Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez.



AKLINI BAŞINA AL İSRAİL



TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz.

İsrail'in hukuk tanımamazlık konusunda sınırlarını çok aştığını dünya kamuoyuyla paylaşacağız.

Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni, bütün uluslararası parlamento asambleleri başkanlarına ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına göndereceğim. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyu ile paylaşacağız.

