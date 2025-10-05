Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun önceki gün Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını gösterecek 6 verinin yarısı ortaya çıkmış oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Geriye sadece Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu kaldı. Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.



Emekliye 4’lü zam formülü (AA)

İŞTE FORMÜLLER

Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10.14 olacak. Halen 16 bin 881 lira olan taban aylık da eğer bu oranda artış yapılırsa 18 bin 593 lira seviyesine çıkacak.



Formüller (Takvim.com.tr)