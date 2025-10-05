PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 zam oluşurken, kalan 3 veri için meraklı bekleyiş başladı. Enflasyon tahminleri artışın yüzde 10-13 aralığında olabileceğini gösterdi. Ayrıca bu oranın taban aylığa yansıtılması da gündemde...

Giriş Tarihi:
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun önceki gün Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını gösterecek 6 verinin yarısı ortaya çıkmış oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Geriye sadece Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu kaldı. Bu veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Emekliye 4’lü zam formülü (AA)Emekliye 4’lü zam formülü (AA)

İŞTE FORMÜLLER
Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10.14 olacak. Halen 16 bin 881 lira olan taban aylık da eğer bu oranda artış yapılırsa 18 bin 593 lira seviyesine çıkacak.

Formüller (Takvim.com.tr)Formüller (Takvim.com.tr)

ANKETLER DE VAR
Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyonu için tahmin aralığının üst bandı da yüzde 29. Bu oran ise ikinci 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.56 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin tutar ve taban aylığa da yansıtılırsa emeklilere en az 18 bin 664 lira ödenmeye başlanacak.
Formüller (Takvim.com.tr)Formüller (Takvim.com.tr)

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 18 bin 789 lirayı bulacak.

Formüller (Takvim.com.tr)Formüller (Takvim.com.tr)

Son ipucu da Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi. Eylül ayı FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.94 olarak tahmin edildi.

Formüller (Takvim.com.tr)Formüller (Takvim.com.tr)




Anketteki tahmine göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.08 olacak. Bu tahmin tutar ve taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme 19 bin 89 liraya ulaşacak.

