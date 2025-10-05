PODCAST CANLI YAYIN

11. Yargı Paketi'nde detaylar belli oldu! Suç işleyen çocuklara yeni düzenleme! Cezalar ağırlaşıyor!

AK Parti milletvekilerince hazırlanan 11. Yargı Paketi’nde suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili önemli detaya yer verildi. Buna göre 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

Giriş Tarihi:
11. Yargı Paketi'nde detaylar belli oldu! Suç işleyen çocuklara yeni düzenleme! Cezalar ağırlaşıyor!

AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr)AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler (Takvim.com.tr)

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

ÇOCUK SUÇLULARA VERİLEN CEZALARA YENİ DÜZENLEME

15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.

Böylece, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

KATİLE İNDİRİM OLMAYACAK

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Dejavu"
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı