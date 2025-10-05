Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. (AA) Yazıcı, kendilerine 3 kağıt imzalatılmaya çalışıldığını, kendisinin İbranice bilmediği için bu kağıtları imzalamadığını söyledi. "SAYISIZ KERE TACİZ EDİP FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDULAR" Aktivistlerden Bekir Develi ifadesinde, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere giderken uluslararası sularda müdahaleye uğradıklarını, İsrail askerleri tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığını, ellerinin arkadan sıkı şekilde kelepçelendiğini ve bu nedenle morardığını ifade etti. Kendilerine alıkonulduktan 2 gün sonra yemek verildiğini, 4 gün boyunca su verilmediğini ve istediklerinde ise fiziksel müdahalede bulunduğunu kaydeden Develi, "Namaz kılmaya çalıştığımızda bizlere müdahalede bulunuyorlardı. Teknedeyken dronla sayısız kere taciz edip fiziksel müdahalede bulundular. Kendi hücum botlarıyla da teknemizin yanından geçerek batırmaya çalıştılar. Yanımda bulunan bütün kişisel eşyalarım param, bu kişiler tarafından çalındı." dedi.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı. (AA) "AVRUPA VATANDAŞLARINA BÖYLE BİR MUAMELEDE BULUNMADILAR" Aktivistlerden Mesut Çakar ise ifadesinde, alıkonulduktan sonra limana vardıklarında, ters kelepçe pozisyonunda, sıcak asfalt üzerinde başları yerde olacak şekilde yaklaşık 1 saat bekletildiklerini, bu sırada gemiden Mustafa Çakmakçı isimli arkadaşının kolunun kırıldığını söyledi. Daha sonra büyük bir salona götürüldüklerini burada üst araması ve pasaport kontrolü yapıldığını, kendisinden 3 kağıt imzalanmasının istendiğini belirten Çakmakçı, şunları kaydetti: "Orada bulunan Avrupa vatandaşlarına böyle bir muamelede bulunmadılar. Sadece Türk vatandaşlarına karşı aşağılayıcı davranışlarda bulundular. Bana ait olan bazı kişisel malzemelerimi çaldılar. Polis aracının içinde kafes gibi bir alan vardı. Buraya 2 kişi bile zor sığardı. Bu alanda yaklaşık 2 saat yolculuk yaptık ve bizi İsrail hapishanesine götürdüler. İsrail hapishanesinde bulunan kafes gibi bir alanda yaklaşık 2-3 saat beklettiler. Hapishanedeyken bize su vermediler. Cezaevinde yaklaşık 3 gün kadar bulunduk. Bu süre zarfında tuvalet çeşmesinden su içtik. Avustralya vatandaşı olan Ebubekir isimli arkadaşımızı tek başına sorguya alıp darp ettiler. Astım hastalığı bulunan 2 vatandaş nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Bunlara ilaç dahi vermediler. Ayrıca, hapishanede 2 saatte bir bizi uyandırıyorlardı. Yer değişikliği yapıyorlardı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir isimli şahıs hapishaneye geldi. Ardından bizi kafes ve hücrelere böldüler. Sıklıkla hücrelerden alıp açık alanlara, kafeslere koydular. Karşımızda gülerek sigara içip, fotoğraf ve videolarımızı çektiler." YABANCI AKTİVİSTLER İFADE VERDİ



İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı yabancı aktivistlerin savcılıkça bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, İsrail'den İstanbul'a getirildikten sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve soruşturma için ifade vermek isteyen bazı yabancı aktivistlerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. Aktivistlerden Fas vatandaşı Ayoub Habraouı ifadesinde, İsrail askerlerinin botlarla gemiyi durdurup, gemiye çıktığını ve deniz suyuyla ıslanmaları için kendilerini özellikle geminin ön tarafına koyduklarını belirtti.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı. (AA) Kendilerini limana götürenlerin diz çöktürüp, silahın dipçiğiyle sırtlarına doğru vurduğunu söyleyen Habraouı, "Tokat attılar. Sanıyorsam bunları yapanlar İsrail'in özel kuvvetleriydi. Daha sonra özel kuvvetlerin başındaki kişi bizim görüntümüzü alarak, 'Biz teröristleri yakaladık.' şeklinde yayın yaptı. Bize plastik ters kelepçe yaptılar. Gözlerimizi bağladılar bir arabaya koydular. Yaklaşık 3 saat gözlerimiz kapalı şekilde bizi bir cezaevine götürdüler. Arabanın içinde de devamlı anne ve babama yönelik, söylemek istemediğim hakaretlerde bulundular. İbranice konuşuyorlardı." dedi. "YEMEK VERDİLER ANCAK SU VERMEDİLER" Habraouı, cezaevinde 3 gün kaldığını kaydederek, "Bize cezaevindeyken yemek verdiler ancak su vermediler. 'Susadıysanız musluktan için.' diyorlardı. Ben zaten yemek yemedim, açlık grevindeydim. Bizi uyutmamaya çalışıyorlardı. İki saatte bir silah ve köpeklerle baskın yapıyorlardı. 10 kişilik bir koğuşta, herhangi bir yakınımıza ya da hukuki desteğe ulaşmamızı engellediler. 3 gün kaldıktan sonra Eilat Havalimanına cezaevi arabalarıyla götürdüler. Havalimanında pasaportlarımızı verdiler ve Türkiye'ye gönderdiler." ifadelerini kullandı. Kendilerine bir şey sormadan uçağa bindirildiklerini ifade eden Habraouı, şöyle devam etti: "Uçak da Türkiye'ye gelmiş. Uçakta ve Türkiye'de çok hoş karşılandık ve şu anda buradayım. Şu anda vücudumda herhangi yaralanamam yoktur. Bana vurduklarında canım acıdı. Tek başımaydım. Üzerimde bulunan 300 doları cezaevine giderken arabaya binmeden önce İsrailli bir polis zorla cebimden yağmaladı. Bize, 'Daha sonra bu parayı havalimanından alırsınız.' dediler ancak herhangi bir para alamadım. İsrail'de hakkımda herhangi bir hukuki işlem olmadı. Yalnızca beni direk alıp cezaevine sorgusuz sualsiz götürdüler. Bize, 'Siz Hamassınız' diyerek bağırdılar. İsrailli askerlerin ve polislerin hepsinin yüzü kapalıydı herhangi bir kimlik bilgisi edinemedim." Habraouı ifadesinde, "Gazze'ye insani şekilde yardım götürmek için insani duygularla hareket etmemize rağmen uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen ve bizi gasbeden, bize kötü muamele yapan İsrail Devleti'nden, İsrailli yetkililerden, asker ve polislerinden uluslararası hukuk tarafından ceza mahkemelerinde yargılanmaları için davacı ve şikayetçiyim." dedi. "BİZE HİÇBİR ŞEKİLDE SAYGI DUYMUYORLARDI" Aktivistlerden İngiltere vatandaşı Evie Rose Snedker ifadesinde, bulunduğu geminin etrafının kuşatıldığı daha sonra gelenlerin silahlarla gemiye çıktığının söyledi. Tuvalete gitmelerine müsaade edildiğini kaydeden Snedker, "Ancak bize yemek vermediler. Battaniye gibi ihtiyacımız olan eşyalardan verilmedi. Gemide benim kaptan olduğum düşünüldüğü için bana karşı sözlü tacizde bulundular. Fiziksel herhangi bir müdahaleleri olmadı. Aşdod Limanı'na geldiğimizde kollarımdan sıkarak beni ittirdiler. Etrafımıza baktığımız anlarda kafamızdan bastırarak bizleri yere baktırdılar. Üzerimizdeki tüm takı ve kişisel eşyaları zorla aldılar." ifadelerini kullandı. Snedker, limanda bekledikleri sırada ayağına vurulduğunu ve fiziksel şiddete uğradığını anlatarak, ifadesinde şunları söyledi: "Fotoğraflarımızı çekerek, İsrail'e yasal olmayan yollardan girdiğimizi söyleyerek zorla bir kağıt imzalatmaya çalıştılar. Daha sonra beni bir avukatla görüştürdüler. Bu avukatla görüştükten sonra kağıdı imzaladım. Ayrıca İsrail'den gitmek istediğimizi bize zorla söyletmeye çalıştılar. Bu sırada zorla pasaportumu ve saatimi aldılar. Bu esnada bizleri kelepçelediler. Kelepçeleri o kadar sıktılar ki bileklerimiz yaralandı. Yaklaşık burada 3-4 saat bekletildik. Daha sonra dışarı çıkarıldık. Bu sırada bir tane kadın asker kolyemi çekip aldı. Saçımı çekerek ve canımı acıtarak saçımdaki tokaya kadar aldılar. Bir asker hem dedektörle hem de elleriyle beni 2 defa aradı. Ararken özel bölgelerimi insan onuruna yakışmayacak şekilde dokunarak aramaya çalıştılar. Özel bölgeme elleriyle vurdular. Bize hiçbir şekilde saygı duymuyorlardı."