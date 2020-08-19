Yaz mevsimi denildiğinde aklımıza ilk gelen şey genellikle 'tatil' oluyor. Güneşlenmek, yüzmek ve doğada etkinlik yapmak ise tatilin vazgeçilmezlerinden. Ancak dikkat! Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış nedeni ne olursa olsun tüm alerjilerin bağışıklık sisteminin bir yanıtı olduğunu söyledi. Dr. Esin Özlem Atmış yaz sıcağında en sık görülen alerjileri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

GÜNEŞ ALERJİSİ

Güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu kızarıklık, kabarıklık ve/veya döküntülerdir. Vücutta oluşan yakınmalar, güneşe maruz kalınma süresine ve kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazen bu reaksiyonlar güneşe çıkmadan önce sürülen parfüm, losyon veya kremlere bağlı gelişen egzamalar şeklinde de görülebiliyor.

NASIL KORUNMALI?

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneş altında kalmamaya özen gösterin. Dışarıda mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanın. Vücudunuzun güneş gören bölgelerine parfüm, losyon kullanmaktan kaçının. Güneş koruyucuyu sokağa çıkmadan 30 dakika önce cildinize yedirin ve işlemi her 2-3 saatte bir tekrarlayın.

POLEN ALERJİSİ

Yaz alerjilerinden en çok sorumlu olan şey de, bu dönemde daha yoğun görülen çayır, çimen ve tahıl polenleri oluyor.

Nasıl korunmalı?

Polenlerin en çok etrafta uçuştuğu sabah ve öğle saatlerinde pencere ile kapıları açmayın, mümkünse dışarıya çıkmayın. Dışarıdan eve ya da otele geldiğinizde kıyafetlerinizi yıkayın, çamaşırlarınızı mümkünse içeride kurutun. Eve veya otele gelir gelmez duş almayı ihmal etmeyin.

BÖCEK/ARI ALERJİSİ

Böcek ısırıklarına bağlı alerjiler gelişebiliyor. Böcek ısırıkları basit kızarıklıklardan, karında kramp tarzı ağrı ve kusmaya, daha ileri vakalarda solunum zorluğu, nefes darlığı gibi hayatı tehdit eden ciddi durumlara yol açabiliyor. Böyle bir durumda acil servise başvurmak gerekiyor.

Nasıl korunmalı?

Arıların ilgisini çekebilecek pembe, sarı, kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetler giymeyin. Çiçek kokan parfümler kullanmayın. Vücudunuzu koruyan uzun kollu ve paçalı kıyafetleri tercih edin. Koruyucu sprey veya losyon kullanabilirsiniz.

KLOR ALERJİSİ

Havuzlarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılan klor da alerjiye neden olabiliyor. Alerji gelişen durumlarda ciltte ve/veya gözlerde kızarıklıklar ile kaşıntı oluşuyor. Ayrıca burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı, hapşırık ve gözlerde sulanma gelişebiliyor.

Nasıl korunmalı?

Bilinen bir klor alerjiniz varsa havuza girmemeniz en iyisi. Klora karşı alerjiniz yoksa da her havuzdan sonra iyi bir duş alarak vücudunuzdan tüm kloru temizleyin. Özellikle temizliğinden emin olmadığınız havuzları tercih etmeyin.

MEYVE ALERJİSİ

Çilek, karpuz ve şeftali alerjen özelliği biraz daha belirgin olan meyveler. Burun akıntısı, tıkanıklığı, cilt döküntüleri, karın ağrısı, ishal ve şişkinlik gibi bulgularla anafilaksi durumuna kadar ilerleyebilen tablolar oluşabiliyor.

Nasıl korunmalı?

Örneğin marketlerden aldığınız hazır gıdanın içeriklerini dikkatlice okumayı alışkanlık haline getirin. Restoranlarda alerjik durumunuzla ilgili bilgiyi restoran yetkilileriyle mutlaka paylaşın, dikkatli olun.