SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul edecek. Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Ankara'ya geldikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin barış için devrede olduğunu belirten Zelenskiy, "Gelişmelerin ne yönde olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesindeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:44
Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara’da

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul edecek.

Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

RUSYA'DA KARARLARI KİMİN ALDIĞINI BİLİYORUZ
Zelenskiy Ankara'ya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Rus heyetinin düzeyinin ne olduğunu, yetkilerinin ne olduğunu ve kendi başlarına karar alma kapasitelerinin olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Çünkü Rusya'da kararları kimin aldığını hepimiz biliyoruz." dedi.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE
Türkiye'nin barış için devrede olduğunu belirten Zelenskiy, "Gelişmelerin ne yönde olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ziyaret kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesindeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın, görüşmeler sırasında Türkiye'nin, çatışmaların sona ermesi ve barış müzakerelerinin gecikmeden başlatılması yönündeki tutumunu bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy (AA)Başkan Erdoğan ve Zelenskiy (AA)

İki lider arasında gerçekleşecek ikili ve heyetler arası temaslarda, ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasında öne çıkan iş birliği alanları ve gündemdeki diğer başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

CANLI | Dünyanın gözü Türkiyede! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçede bir araya gelecek | Trump İstanbula gelecek mi?CANLI | Dünyanın gözü Türkiyede! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçede bir araya gelecek | Trump İstanbula gelecek mi?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN