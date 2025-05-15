Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul edecek.

Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

RUSYA'DA KARARLARI KİMİN ALDIĞINI BİLİYORUZ

Zelenskiy Ankara'ya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Rus heyetinin düzeyinin ne olduğunu, yetkilerinin ne olduğunu ve kendi başlarına karar alma kapasitelerinin olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Çünkü Rusya'da kararları kimin aldığını hepimiz biliyoruz." dedi.



TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE

Türkiye'nin barış için devrede olduğunu belirten Zelenskiy, "Gelişmelerin ne yönde olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.