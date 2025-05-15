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CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri'de telefonu böyle çaldılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Silivri’deki mitingi sırasında kalabalığın arasına karışan bir kişi, önünde yürüyen kadının cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı dron kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelinin telefonu elindeki kıyafetin altına gizleyerek uzaklaştığı görüldü. Benzer bir olay Saraçhane'de de yaşanmış kayıp cep telefonu anonsunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ceplerini yoklamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:17
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrılarına başladı.

Özgür Özel "yolsuzluğu" örtmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partilileri toplarken mitinglerden hırsızlık haberleri de geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de konuştu (DHA)Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de konuştu (DHA)

SİLİVRİ'DE TELEFON HIRSIZLIĞI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de düzenlediği miting öncesinde kalabalık grubun arasında yürüyen bir kişi, önünde yürüyen kadının cep telefonunu çaldı.

Telefonu alan şüpheli, elindeki kıyafetin altına gizleyerek grubun arasından ayrıldı.

CHP'nin Silivri'de yaptığı mitingde telefon hırsızlığı yaşandı (DHA)CHP'nin Silivri'de yaptığı mitingde telefon hırsızlığı yaşandı (DHA)

HIRSIZLIK KAMERADA
Hırsızlık anları o anda kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.

CHP mitinginde hırsızlık dron kamerasında yakalandı!

Olayın ardından telefonunun çalındığını fark eden kadının polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CHP'nin Silivri'de yaptığı mitingde telefon hırsızlığı yaşandı (DHA)CHP'nin Silivri'de yaptığı mitingde telefon hırsızlığı yaşandı (DHA)

İLK DEĞİL: ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE'DE CEPLERİNİ KONTROL ETTİ
Benzer bir olay Saraçhane'de de yaşanmıştı. Eylemler sırasında birçok kişinin cep telefonu ve cüzdanı çalındı.

Özgür Özel ʺkayıp telefonʺ anonsu sonrası ceplerini yokladı (Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ʺkayıp telefonʺ anonsu sonrası ceplerini yokladı (Takvim.com.tr Arşiv)

Eylem esnasında kaybolan bir telefon için anons yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." şeklinde anons yapıldı. Bu sırada Özgür Özel'in ceplerini kontrol etmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Saraçhane’de kayıp telefon anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladıSaraçhane’de kayıp telefon anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladı

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CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
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