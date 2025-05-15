CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar

Olayın ardından telefonunun çalındığını fark eden kadının polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CHP'nin Silivri'de yaptığı mitingde telefon hırsızlığı yaşandı (DHA)

İLK DEĞİL: ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE'DE CEPLERİNİ KONTROL ETTİ

Benzer bir olay Saraçhane'de de yaşanmıştı. Eylemler sırasında birçok kişinin cep telefonu ve cüzdanı çalındı.