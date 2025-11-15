PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin işadamlarından imar, ruhsat ve inşaat izinleri karşılığında milyonlarca lira değerinde 24 lüks daire ve 1 villa aldığı iddianamede detaylarıyla yer aldı. Rüşvet pazarlıkları, taksit ödemeleri ve sanat eserleri üzerinden yapılan usulsüzlükler itirafçı ifadeleriyle gün yüzüne çıktı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede örgütün Beylikdüzü dönemini kapsayan 2015-2017 arasında işadamlarını nasıl kıskaca alarak milyonlarca lirayı sisteme dahil ettiği gözler önüne serildi. İşadamlarından, imar, ruhsat, inşaat projesi izni, iskân gibi usulsüzlüklere göz yumularak 24 lüks daire ve 1 lüks villa rüşvet olarak alındı.

Adem Soytekin (takvim.com.tr)Adem Soytekin (takvim.com.tr)

'İSKANI ALIR MASAYA KOYARIM'

İşadamı Metin Gül'ün sahibi olduğu 'KUBİST' isimli inşaat projesinin iskânı için Gül, Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Adem Soytekin, Metin Gül'e "Ben bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım ama bedeli var" dedi. Gül'ün Soytekin ve Fatih Keleş'in yaptığı rüşvet pazarlığı sonucu 2.5 milyon lira ve 3 daireye anlaşma sağlandı. Metin Gül iskân karşılığında parayı Fatih Keleş'e elden verdi, dairenin birini ise Soytekin'in inşaat firmasına devretti.

Beylikdüzü Demir Country projesi (takvim.com.tr)Beylikdüzü Demir Country projesi (takvim.com.tr)

'BENİ EKREM BAŞKAN GÖNDERDİ'

Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'Demir Country' projesinin ruhsatı için firma sahibinden 8 milyon lira talep ettiği, bu kapsamda 5 milyon lira değerinde 8 dairenin 2017'de örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e devredildiği, kalan 3 milyon liranın ise 2022'de çeklerle tahsil edildiği de iddianamede yer aldı. Şüpheli Hamit Demir, 2017'nin sonunda Adem Soytekin'in ofisine geldiğini belirterek, 'Beni Ekrem Başkan gönderdi, kaba inşaatın taşeronluğuna talibim' dedi. Başta Ekrem İmamoğlu'nun adını duyunca hemen reddetmedim, 'Bir düşünelim' dedim. Sonrasında kendisine taşeronluk vermedik. Bir süre sonra Adem Soytekin yine gelerek 'Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım' dedi. Ben de daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle görüşmüş olduğum ve yukarıda bahsettiğim 8 milyon lira karşılığı daireler olduğunu anladım.

Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çalık (takvim.com.tr)Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çalık (takvim.com.tr)

'BURADAN ÇIKARSAN BİR DAHA GİREMEZSİN'

Uğur Güngör, Beylikdüzü'nde Gül İnşaat firmasına kat karşılığı inşaat yapması için arsasını verdiğini, proje için eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük ile görüştüğünü anlatarak "Onun ısrarı üzerine Zafer Gül ile birlikte dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çalık ile görüştük. Bizden 15 milyon TL rüşvet talep edildi. Kabul etmeyince Çalık 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi. Israr üzerine senet verdik, kalan senetler için ise 13 daire verilmesi konusunda anlaştık. Murat Çalık'ın isteği üzerine daireler Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat firmasına devredildi" dedi.

Murat Kapki (takvim.com.tr)Murat Kapki (takvim.com.tr)


HAVUZDA KALMAK İSTİYORSAN 7 MİLYON ÖDE


İddianamede işadamı Murat Kapki'nin "2019 seçimlerinden önce Sim Medya ve MSO isimli şirketlerin yetkilisiydim. 2019 seçimlerinden sonra beni önce Eyüp Subaşı arayarak bana İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon TL para vermesi gerektiğini, yoksa İBB havuzundan çıkarılacağını söyledi. Daha sonra Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın ile görüştüm. Aynı şekilde o da bana 'Havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon TL ödemen gerekiyor' dedi" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Üsküdar Vaniköy (takvim.com.tr)Üsküdar Vaniköy (takvim.com.tr)

700 BİN DOLARLIK VANİKÖY VURGUNU


Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla tartışma konusu olan Vaniköy'deki villa için verilen rüşvet de yer alıyor. İtirafçı olan şüpheli Cüneyt Yakut ifadesinde villayı satın alan Rus Boris Borisenko'nun tadilat talebi için İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile buluştuğunu söyledi. Yakut, "1 hafta sonra bana 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Çok olduğunu söyledim ve yaptığımız pazarlık sonucu fiyatı 700 bin dolarda anlaştık" dedi. Yakut pazarlık sürecini bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yönettiğini de anlattı.

