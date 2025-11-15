İşadamı Metin Gül'ün sahibi olduğu 'KUBİST' isimli inşaat projesinin iskânı için Gül, Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Adem Soytekin , Metin Gül'e "Ben bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım ama bedeli var" dedi. Gül'ün Soytekin ve Fatih Keleş'in yaptığı rüşvet pazarlığı sonucu 2.5 milyon lira ve 3 daireye anlaşma sağlandı. Metin Gül iskân karşılığında parayı Fatih Keleş'e elden verdi, dairenin birini ise Soytekin'in inşaat firmasına devretti.

Beylikdüzü Demir Country projesi (takvim.com.tr)

'BENİ EKREM BAŞKAN GÖNDERDİ'

Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'Demir Country' projesinin ruhsatı için firma sahibinden 8 milyon lira talep ettiği, bu kapsamda 5 milyon lira değerinde 8 dairenin 2017'de örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e devredildiği, kalan 3 milyon liranın ise 2022'de çeklerle tahsil edildiği de iddianamede yer aldı. Şüpheli Hamit Demir, 2017'nin sonunda Adem Soytekin'in ofisine geldiğini belirterek, 'Beni Ekrem Başkan gönderdi, kaba inşaatın taşeronluğuna talibim' dedi. Başta Ekrem İmamoğlu'nun adını duyunca hemen reddetmedim, 'Bir düşünelim' dedim. Sonrasında kendisine taşeronluk vermedik. Bir süre sonra Adem Soytekin yine gelerek 'Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım' dedi. Ben de daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle görüşmüş olduğum ve yukarıda bahsettiğim 8 milyon lira karşılığı daireler olduğunu anladım.