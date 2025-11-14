PODCAST CANLI YAYIN

Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: “Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar”

Muhalefetin kalemşörü Yılmaz Özdil, İmamoğlu hakkında hazırlanan 3.900 sayfalık iddianameyi “boş dosya” diye küçümseyen fondaş medyaya tepki göstererek, “Toplumu bilgilendirmek yerine takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında kritik aşamaya geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapılanmaya ilişkin 402 şüpheli hakkında dava açıldığı duyuruldu.

İddianamede, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, örgütün "kurucusu ve lideri" olarak yer aldı.

Savcılık açıklamasına göre İmamoğlu; "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma, kişisel verileri ele geçirme ve çevreyi kasten kirletme" gibi 142 ayrı suçlamayla yargılanacak.

Dosyada ayrıca İBB yöneticilerinden Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Ajan Hüseyin Gün'ün de aralarında olduğu 6 isim, "örgüt yöneticisi" sıfatıyla yer aldı.

''Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!''

KAMU ZARARI AÇIKLANDI: 160 MİLYAR TL VE 24 MİLYON DOLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianamenin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor."

"TAKIM TUTAR GİBİ AMİGOLUK YAPIYORLAR"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin soruşturma devam ederken muhalefet tarafında ise adeta yer yerinden oynuyor. Fondaş medyanın davayı ve ortadaki delilleri sulandırma çalışmaları muhalif yazarların bile tepkisini çekmeye başladı son olarak muhalefet medyanın "dosya boş" söylemlerine tepki gösteren gazeteci Yılmaz Özdil, fondaş medyayı hedef alarak amigoluk yaptıklarını söyledi.

AMİGOLUK YAPIYORLAR

Özdil, iddianamenin ciddiyetinin küçümsendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için belki bin avukattan oluşan güçlü bir savunma gerekir. İmamoğlu iddianamesinde muhalif ekranlara bakıyoruz. Elbette onlar da tam tersini söylüyorlar. Ortada suç yok, hepsi iftira diyorlar. Vatandaşın abi günlük telaşe içinde oturup 3 bin 900 sayfalık iddianameyi okuyacak hali yoktur. Ne oluyor? Herkes güvendiği gazetecileri takip ederek bir sonuca varmaya çalışıyor. Toplumu bilgilendirmek yerine herkes tuttuğu takımı alkışlar gibi amigoluk yapıyor."

Özdil, bazı isimlerin iddianameyi küçümseyerek kendilerine alan açmaya çalıştığını da söyledi:

"Bu iddianame 3 bin 900 sayfa çıkmış. Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. 'Sen savcının adamısın' diyorlar. Kiralık tetikçiler ve aklı sıra CHP'li görünen bazı mutant tipler, CHP'de ikbal arayan bazı vasat tipler güya Ekrem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi görünüyorlar ama aslında İmamoğlu'na çok ağır zarar veriyorlar. Amatör bir algı faaliyeti yürütüyorlar. Aslına bakarsanız 'fırsat bu fırsat' diyerek kendilerini pahalatmaya çalışıyorlar."

