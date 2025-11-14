CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!

Hüseyin Köksal (takvim.com.tr) REKLAM PASTASINI YEĞENİYLE BÖLÜŞTÜ

Reklam ihalelerinden gelen paranın belirli bir kısmının İmamoğlu İnşaat'a gittiğini belirten Yıldırım, "Reklam ihalelerinden gelen para en yoğun 2021- 2022 yıllarında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Bu şirkete İmamoğlu'nun amcasının oğlu Mevlüt İmamoğlu ortaktı. Firma çok büyümeye başlayınca Ekrem İmamoğlu, Mevlüt İmamoğlu'na ortaklıktan ayrılması gerektiğini söyleyip yüksek miktarda para teklif etmiş. Mevlüt de bunu kabul etmiş. İşte bu ortaklıktan ayrılma sürecinde Mevlüt İmamoğlu'na ödenecek paranın büyük bir kısmı reklam ihalelerinden gelen paradır" dedi.

Fotoğraf (takvim.com.tr) İMAMOĞLU OPERASYONU BİLİYORDU Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli kurultayına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurtdışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu.