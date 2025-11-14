PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Eski CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, Haluk Ulusoy'a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde edilen vurgunla 5 milyon dolar borç verildiğini, borca karşılık iş adamının Levent'teki villasının alındığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın itirafları da yer aldı. Yıldırım, İmamoğlu'nun işadamı Haluk Ulusoy'a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde ettiği vurgunla 5 milyon dolar borç verdiğini, geri ödenmeyince de Ulusoy'un Levent'teki villasının alındığını anlattı.

Yıldırım, "Ulusoy otobüslerinin sahibi Haluk Ulusoy, 2023'te İmamoğlu'ndan borç istemiş. İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a parayı vermesi için talimat veriyor. Yılmaz da Hüseyin Köksal'ı arayarak reklam ihalelerinden gelen paradan 4 veya 5 milyon doların Ulusoy'a borç para olarak verilmesini söylemiş" dedi.

BORCA KARŞILIK GAYRİMENKUL
Verilen paranın uzun süre geri ödenmemesi üzerine İmamoğlu'nun Hüseyin Köksal'ı aradığını söyleyen Yıldırım, "Paranın Ulusoy'dan geri alınmasını istedi. Ödeyemeyeceğini söyleyince Ulusoy'dan borç paraya karşılık gayrimenkul talep edildi. Bunun üzerine Ulusoy, Levent'te bulunan kendisine ait villayı Hüseyin Köksal üzerine olan 'Car-Sal' reklamcılık firmasına devretti. Bu beyanım da söz konusu firmanın Köksal üzerine ise de gerçekte İmamoğlu'nun olduğunun bir delilidir" diye konuştu. Takvim'den Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, savcılık yaptığı incelemede villanın 'Car-Sal' firmasına devredildiğini tapu kayıtlarından doğruladı.

REKLAM PASTASINI YEĞENİYLE BÖLÜŞTÜ
Reklam ihalelerinden gelen paranın belirli bir kısmının İmamoğlu İnşaat'a gittiğini belirten Yıldırım, "Reklam ihalelerinden gelen para en yoğun 2021- 2022 yıllarında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Bu şirkete İmamoğlu'nun amcasının oğlu Mevlüt İmamoğlu ortaktı. Firma çok büyümeye başlayınca Ekrem İmamoğlu, Mevlüt İmamoğlu'na ortaklıktan ayrılması gerektiğini söyleyip yüksek miktarda para teklif etmiş. Mevlüt de bunu kabul etmiş. İşte bu ortaklıktan ayrılma sürecinde Mevlüt İmamoğlu'na ödenecek paranın büyük bir kısmı reklam ihalelerinden gelen paradır" dedi.

İMAMOĞLU OPERASYONU BİLİYORDU

Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli kurultayına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurtdışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu.

KURULTAYDA DAĞITILAN PARALAR

Yıldırım şöyle devam etti: "Murat Gülibrahimoğlu'na ait Beykoz'da bir villa vardı. Bu villada Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı. İBB'de toplanan TL cinsi paralar İstanbul'daki bazı döviz bürolarında dolara çevrilirdi. Ongun'un şoförü Kadir Öztürk bana kurultaylarda dağıtılan paraların da bu döviz bürolarından alındığını söylemişti. Kadir bana bu paraları da Ankara'ya göndererek kurultay sürecinde kullandıklarını anlatmıştı. Bana bunları anlattığında Özgür Özel'in kazanamayacağını söyledim. Kadir bana 'İş bitti' dedi."

