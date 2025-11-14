İmamoğlu örgüt kurucusu olarak yer alırken, çekirdek ekibindeki Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.

İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ ÖRGÜT ŞEMASINDA 407 şüpheliyi kapsayan iddianamede, İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve suç gelirlerini aklamak" gibi 143 eylemden 2.430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu 'nun yönettiği çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin iddianameden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÖRGÜTÜN "KARA" KASALARI: TAKVİM'İN YAZDIĞI LALELİ DÖVİZCİLERİ İDDİANAMEDE

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddianemede CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın Takvim.com.tr'ye verdiği röportajda gündeme getirdiği "Laleli dövizcileri" de yer aldı.

Laleli'deki döviz bürolarına kara para operasyonu düzenlendi



"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraları ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla "emanetçi" olarak adlandırılan ve geçen ay başka bir soruşturmada operasyon düzenlenen Laleli'deki döviz bürosunda bulundurduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Tolgahan Erdoğan'ın beyanları yer aldı.

Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarında, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul'da Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclis seçimi gece geç saatte yapıldı." dediği kaydedildi.

İddianamede, sosyal medya platformu üzerinden 6 Kasım 2023'te paylaşımda bulunan Tolgahan Erdoğan'ın "Dün, pazar günü, Laleli Aksaray'da kapalı olan 4 döviz bürosu (Taç Döviz-ATS Gold-Karadeniz Döviz-Servet Döviz) hangi belediye başkanının talimatıyla açtırıldı? Sabahtan öğlen sonrasına kadar uber vito araçlarla toplam 1 milyar 500 milyon lira para neden ve nereye gitti? Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Caddesi 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum." şeklinde paylaşımına da yer verildi.

BİRÇOK FARKLI SUÇ GRUBUNUN PARALARINI EMANETÇİ OLARAK SAKLADIĞININ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıkça yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, tespit üzerine 14 Ekim'de söz konusu soruşturmada operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

MİLYONLARDA DÖVİZ KÜLÇE KÜLÇE ALTIN

İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatıldı.

Laleli'deki döviz bürolarına kara para operasyonu düzenlendi

Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtildi.

İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D'nin beyanında, paraların "müşteri emaneti" olduğunu, şirketin "değerli maden saklama hizmeti" verdiğini söylese de ne bu emanetlerin kimlere ait olduğuna ilişkin tutanak, ne altınların mülkiyetini belgeleyen fatura veya dekont sunmadığı bildirildi.

ÖRGÜTÜN PARA TRANSFERLERİNDE KULLANDIĞI ŞÜPHELİLER İLE DÖVİZ BÜROSU YETKİLİLERİNİN İRTİBATI ARAŞTIRILDI

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile Taç Döviz yetkilileri arasında irtibat araştırması yapıldığı kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Taç Dövizin örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP Kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır. Örgüt suç gelirleri ile elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in şirketlerinde bulundururken, bir kısım suç gelirlerini de ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla emanetçi olarak adlandırılan döviz bürosunda bulundurduğu tespit edilmiştir. Soruşturma dosyasının bütününden görüleceği ve özellikle örgüt üyesi Necati Özkan'ın telefonundan çıkan aralık 2024 tarihli olduğu değerlendirilen bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgüt uygulamış olduğu gizlilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmamış nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığı ile sağlamıştır."

İddianameden:örgüt uygulamış olduğu gizlilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmamış nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığı ile sağlamıştır

DÖVİZ BÜROSUNA İLİŞKİN SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlenmiş, söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanmış, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konulmuştu.

Söz konusu soruşturma sürüyor.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ

Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'ye verdiği röportajda CHP'nin 38. Olağan kurultayına ilişkin şaibeyi ve Laleli'deki döviz büroları olayını anlatmıştı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda siyasi rüşvetler verildiğini iddia ederek soruşturmaların İBB'ye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" iddiasında bulunmuştu.

İşte o röportaj ve Laleli'deki döviz bürolarına ilişkin haberler...