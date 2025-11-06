Yüzyılın Konut projesi üzerinden dolandırıcılık! Taklit siteler kapatıldı kritik uyarı geldi: Hemen değiştirin!

DOLANDIRICILAR KAMPANYAYI FIRSAT BİLDİ! Projenin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi. Bazı vatandaşlar ise, açıklamayı fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut seferberliği, Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini fırsat bilen dolandırıcılar, TOKİ ve e-Devlet sitelerini taklit ederek vatandaşlardan para toplamaya çalıştı. CİMER 'e yapılan şikayetler üzerine BTK onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI BTK HAREKETE GEÇTİ Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER 'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi. Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.

TAKLİT SİTELERLE DOLANDIRICILIK Proje açıklanır açıklanmaz TOKİ ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden ve sahte uzantıları hazırlayarak arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

BTK'dan verilen bilgide, "TOKİ tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama (phishing)" olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor. Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

UYARI: PAROLALARI DEĞİŞTİRİN

Bu tür bir saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde, ilgili hesaplara ait parolaların derhal güncellenmesi gerekiyor. Suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.