Yüzyılın Konut projesi üzerinden dolandırıcılık! Taklit siteler kapatıldı kritik uyarı geldi: Hemen değiştirin!

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı "500 Bin Sosyal Konut" projesinin ardından dolandırıcılar, TOKİ ve e-Devlet sitelerini taklit ederek vatandaşları hedef aldı. Başvuru ve teminat bahanesiyle para isteyen sahte sayfalara ilişkin CİMER’e yapılan şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onlarca internet sitesine erişim engeli getirdi. "Oltalama" yöntemiyle yürütülen dolandırıcılık girişimlerine karşı kritik bir uyarı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini fırsat bilen dolandırıcılar, TOKİ ve e-Devlet sitelerini taklit ederek vatandaşlardan para toplamaya çalıştı. CİMER'e yapılan şikayetler üzerine BTK onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut seferberliği, Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıklandı.

TOKİ başvuru rehberi: 500 bin sosyal konut şartları belli oldu!

DOLANDIRICILAR KAMPANYAYI FIRSAT BİLDİ!
Projenin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi. Bazı vatandaşlar ise, açıklamayı fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düştü.

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut planlanıyor (Grafik: AA)Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konut planlanıyor (Grafik: AA)

TAKLİT SİTELERLE DOLANDIRICILIK
Proje açıklanır açıklanmaz TOKİ ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden ve sahte uzantıları hazırlayarak arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI BTK HAREKETE GEÇTİ
Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi. Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK'dan verilen bilgide, "TOKİ tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama (phishing)" olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor. Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

UYARI: PAROLALARI DEĞİŞTİRİN
Bu tür bir saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde, ilgili hesaplara ait parolaların derhal güncellenmesi gerekiyor. Suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.

DÜZENLİ OLARAK TESPİT EDİLİYOR
Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor. Vatandaşlar, tespit ettikleri ve veya şüphe duydukları zararlı bağlantıları ihbar@usom.gov.tr e-posta adresi veya USOM internet sitesi üzerinden ihbar edebilecekleri gibi, gerek sahte internet sitelerinin ihbarı, gerekse adli ve idari mercilere konunun iletilmesi kapsamında ekran görüntüsü, bilgi ve belgelerle CİMER'e başvurabilirler.

