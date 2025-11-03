TOKİ başvuru şartları: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru koşulları, tarihi nedir? Kimler hangi illere başvurabilir?
Dar ve orta gelirli ailenin hayalini kurduğu, aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için geri sayım sona erdi. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor! Peki bu dev projeye kimler başvurabilir? Hane halkı gelirine gıda/yol yardımı dahil mi? Genç emekli ve engelli kategorilerinde özel şartlar neler? 5.000 TL'lik başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?
Giriş Tarihi: 03.11.2025 12:59