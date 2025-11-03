Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ başvuru şartları: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru koşulları, tarihi nedir? Kimler hangi illere başvurabilir?

Dar ve orta gelirli ailenin hayalini kurduğu, aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için geri sayım sona erdi. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor! Peki bu dev projeye kimler başvurabilir? Hane halkı gelirine gıda/yol yardımı dahil mi? Genç emekli ve engelli kategorilerinde özel şartlar neler? 5.000 TL'lik başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?

Giriş Tarihi: 03.11.2025 12:59
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi resmen başlıyor! Kiracıları, gençleri, emeklileri ve engelli vatandaşları düşük taksit ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi yapacak olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak başvurularla birlikte, aylık 6.750 TL'den başlayan ödemeler ve 240 aya yayılan vadelerle milyonlarca vatandaşımız kira öder gibi yuva kurma fırsatını yakalayacak.

Peki, hane gelirinden tapu şartına, ikamet zorunluluğundan özel kontenjanlara kadar bu dev projeden faydalanmanın kapıları kimlere açılıyor? İşte, 81 ilde hayata geçirilecek bu tarihi fırsatın tüm başvuru şartları, özel kategoriler ve adım adım başvuru rehberi!

Vatandaşlar, bu süre zarfında iki ana kanal üzerinden başvuru yapabilecek:

E-Devlet Kapısı: TC kimlik numarası ve şifre ile online başvuru.

Yetkili Banka Şubeleri: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri.

Başvuru bedeli olarak belirlenen 5.000 TL'nin, süresi içinde E-Devlet başvurusunda verilen IBAN numarasına EFT/havale/ATM yoluyla yatırılması zorunlu. Kurada hak sahibi olamayanlara bu bedel iade edilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden ise başvuru bedeli alınmayacak.

HANELER DİKKAT: EN KRİTİK ŞART: GELİR LİMİTİ VE ÇİFT BAŞVURU KURALI

TOKİ projesinin en kilit noktası, hane halkı gelir kriteri ve başvuru sayısı sınırlamasıdır. Amaç, gerçekten konuta ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin projeden faydalanmasıdır:

Aylık Gelir Hesabında Neler Dikkate Alınıyor?

Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibariyle son 12 ay ortalaması dikkate alınacaktır.

İstanbul için üst sınır: Net 145.000 TL.

Diğer iller için üst sınır: Net 127.000 TL.

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu hesaba başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun toplam aylık net geliri bakılacak. Ayrıca, gıda, yol gibi her türlü alınan yardımlar da gelire dahil edilecek. Maaşından icra, avans, sandık veya kredi ödemesi kesintisi olanların, kesinti öncesi geliri dikkate alınacak.