TOKİ başvuru şartları: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru koşulları, tarihi nedir? Kimler hangi illere başvurabilir?

Aylık Gelir Hesabında Neler Dikkate Alınıyor?

Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibariyle son 12 ay ortalaması dikkate alınacaktır.

İstanbul için üst sınır: Net 145.000 TL.

Diğer iller için üst sınır: Net 127.000 TL.

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu hesaba başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun toplam aylık net geliri bakılacak. Ayrıca, gıda, yol gibi her türlü alınan yardımlar da gelire dahil edilecek. Maaşından icra, avans, sandık veya kredi ödemesi kesintisi olanların, kesinti öncesi geliri dikkate alınacak.