TOKİ uyardı: Sosyal konut başvurusunda sahte siteler ve para taleplerine dikkat!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 06:59

Açıklamada ayrıca, TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi dışında herhangi bir platform üzerinden başvuru ya da kayıt alınmadığına dikkat çekilerek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yalnızca resmî kanalları kullanmaları önemle rica olunur" denildi.



ADIM ADIM BAŞVURU DETAYLARI

Vatandaşın doğru ve eksiksiz müracaat etmesi için bazı kriterler bulunuyor. Başvuru sahibinin en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvuru yapılan il/ilçe sınırlarında, belirlenen asgari ikamet süresinin sağlanması şartı bulunuyor. İstanbul ve diğer iller için belirlenen aylık net hane halkı gelir sınırının aşılmaması gerekiyor. İşte tüm detaylar...



TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı (Takvim.com.tr)



Ev olmama şartı:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.



İkamet süresi:

İl merkezinde yapılan projeler için il merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

İlçede yapılan projeler için ilçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

Beldede yapılan projeler için beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

Büyükşehirlerde il merkezindeki ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezinde yapılan projeye başvuru yapabilecek.

İkamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması halinde; il merkezindeki projelere başvuru yapılabilecek.



Emekli vatandaşlar:

Emekli vatandaşlar proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması.



Deprem bölgesindeki vatandaşlar:

Deprem bölgesinde yer alan 11 deprem ili projelerine başvuru yapacaklar; proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması.



10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin:

Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak.



Gelir sınırı:

Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul için 145.000 TL) olması gerekiyor. Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecek.



Hane halkı adına:

Bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilir. Kura sonucunda her ikisinin de hak sahibi olması durumunda ikinci başvuru yapan eşin hak sahipliği iptal edilecek.



3 ve daha fazla çocuklu aileler:

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilir.



Daha önce başvuru yapanlar:

Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde / ilk Evim Arsa Projesinde asil / yedek hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuramazlar. Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekiyor.



Gazi kategorisi:

1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları "Gazi" kategorisinden başvuru yapamayacak)