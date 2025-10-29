Dolandırıcılar konut projesini fırsat bilip vatandaşın malına çöktüler! Sosyal konutta sahte siteye dikkat...

81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" dolandırıcıların da iştahını kabarttı. TOKİ ve e-Devlet sitelerini taklit ederek şimdiden onlarca vatandaşı ağına düşüren sahtekârlar, milyonlarca liralık vurgun yaptı. İnternette "500konutbsrv. homes", "https:/ / sosyalkonuttokimbasvurum", "coktatokimde.com" gibi çok sayıda taklit site bulunurken, bunlar özellikle Instagram, Facebook, X gibi mecralarda vatandaşların karşısına çıkıyor. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığıyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların, 500 bin sosyal konut projesi için başvuru bedeli talep ettiği tespit edildi. TOKİ, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de (USOM) tespit edilen internet uzantılarını erişime engelliyor.