Canlı | Güllü’nün oğlu A Haber’de çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Güllü'nün oğlu Tuğberk A Haber'de canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

ACI HABERİ ABLASINDAN ALDI?

Şarkıcı Güllü'nün oğlu, pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini kaydetti. Tuğberk, ablasının çığlık atarak kendisini aradığını söyledi.

GÜÇSÜZ KARAKTERDİ

Ablam güçsüz karakterdi. Sadece Kervan değil, Kervan'dan öncekiler de aynıydı. Ablam her şeyi yapar.

CİNAYETİN SEBEBİ NEDİR?

Ablası Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan için annesini dahi öldürebileceğini düşündüğünü belirten Tuğberk, "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. Aklım gelen tek şık, annem Tuğyan ve Kervan arası inanılmaz kötüydü. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle bu ilişkiye karşıydı. Annem Kervan'ı tasvip etmiyordu. Ablam intihar etmeye çalışıyordu mutfak camına çıkmıştı. Annem ve Tuğyan arasını ben toparladım. Annem Kervan'ı sevmezdi.