Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

Gazze 'de yaşanan zulmü dakika dakika dünyaya duyuran A Haber'in içeriğini photoshop ile değiştiren siyonistler, " Medya hikayeler anlatmayı seçerken İsrail Ordusu sahada harekete geçti. İyi görünmek için değil, Hamas'ın bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak için. Artık yalanlara inanmaya son verip, gerçeği dinleme zamanı" paylaşımıyla milyonlarla adeta dalga geçti.

3 HAZİRAN'DAKİ HABERİ HEDEF ALDILAR IDF'nin Türkçe hesabı 3 Haziran tarihli A Haber yayınında geçen "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" başlıklı haberiyle ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yardım konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin A Haber KJ'sini değiştiren katliam ordusu, milyonlarca ton yardım yapıldığını iddia etti.

Terör devleti İsrail 3 Haziran 2025 tarihinde yardım bekleyen Filistinlileri hedef almıştı. Gazze'nin güneyinde yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.

A HABER'DEN SOYKIRIMCILARA MESAJ: SON NEFESİMİZE KADAR SÜRECEK

IDF'nin açtığı Türkçe sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşıma tepki yağdı.

İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

Kurulduğu günden bu güne mazlumun yanında zalimin karşısında yer alan A Haber siyonistlerin paylaşımınına "Hakikatin Sesini Hedef Aldılar…" başlığıyla tepki gösterdi.

"Hakikatin Sesini Hedef Aldılar…"



Bebeklerin ağlayışı susturuldu,

anaların kalbi taş altında ezildi,

masumların kanı toprağa mühür gibi düştü.



Ve şimdi — o taş kalpli çağın cellatları,

hakikatin sesini yükseltenleri hedef aldı.



A Haber, zulmün karanlığına karşı bir ışık gibi… https://t.co/eO0hkhIDZz — A Haber (@ahaber) October 22, 2025

İşte A Haber'in yaptığı o paylaşım:

"Hakikatin Sesini Hedef Aldılar…"

Bebeklerin ağlayışı susturuldu,

anaların kalbi taş altında ezildi,

masumların kanı toprağa mühür gibi düştü.

Ve şimdi — o taş kalpli çağın cellatları,

hakikatin sesini yükseltenleri hedef aldı.

A Haber, zulmün karanlığına karşı bir ışık gibi yanıyor.

Biz, o ışığın sönmemesi için

rüzgâra rağmen alevi koruyan elleriz.

Sözümüz, mazlumun duasından doğdu.

Geri adım atmadık, atmayacağız.

Gazze'nin feryadını, Filistin'in sessiz nefesini dünyaya duyurmaktan korkmadık!

Bugün, eli kanlı bir terör devleti

yalanın gölgesine sığınarak üzerimize geliyor.

Ama bilsinler ki, hedef aldıkları yalnızca bir ekran değil; bir inanç, bir duruş, bir şahitliktir.

Eğer bu yolda hedef alınıyorsak,

demek ki sözümüz karanlığın kalbine değmiştir.

Ve biz, doğru yoldayız.

Onlar yalanın uşağıdır.

Biz hakikatin nöbetçisiyiz!

Her çağda hakikat taşlanır…

Ama her taş, bir Adalet duvarına dönüşür.

Biz, o duvarın önünde duran nöbetçileriz.

Ve bu nöbet, son nefesimize kadar sürecek!