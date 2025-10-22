PODCAST CANLI YAYIN

Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail ordusunun Türkçe sosyal medya hesabı 3 Haziran’daki A Haber yayınını alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberin gerçekliğini sorgulamaya kalktı. A Haber'i hedef alan siyonistlerin yalan ve iftiralarla dolu paylaşımına tepki yağdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor.

Katil İsrail A Haber'i hedef gösterdi! Gazze'deki vahşete "yalan" dediler

A HABER GERÇEKLERİ EKRANA TAŞIDI

Gazze'de devam eden askeri operasyonlar sürerken, İsrail'in bölgedeki katliamlarını ekrana taşıyarak dünyaya duyuran A Haber, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya paylaşımıyla hedef alındı.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

3 HAZİRAN'DAKİ HABERİ HEDEF ALDILAR

IDF'nin Türkçe hesabı 3 Haziran tarihli A Haber yayınında geçen "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" başlıklı haberiyle ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

İsrail A Haber'i hedef aldı!

Gazze'de yaşanan zulmü dakika dakika dünyaya duyuran A Haber'in içeriğini photoshop ile değiştiren siyonistler, "Medya hikayeler anlatmayı seçerken İsrail Ordusu sahada harekete geçti. İyi görünmek için değil, Hamas'ın bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak için. Artık yalanlara inanmaya son verip, gerçeği dinleme zamanı" paylaşımıyla milyonlarla adeta dalga geçti.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yardım konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin A Haber KJ'sini değiştiren katliam ordusu, milyonlarca ton yardım yapıldığını iddia etti.

Terör devleti İsrail 3 Haziran 2025 tarihinde yardım bekleyen Filistinlileri hedef almıştı. Gazze'nin güneyinde yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.

A HABER'DEN SOYKIRIMCILARA MESAJ: SON NEFESİMİZE KADAR SÜRECEK

IDF'nin açtığı Türkçe sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşıma tepki yağdı.

İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

Kurulduğu günden bu güne mazlumun yanında zalimin karşısında yer alan A Haber siyonistlerin paylaşımınına "Hakikatin Sesini Hedef Aldılar…" başlığıyla tepki gösterdi.

İşte A Haber'in yaptığı o paylaşım:

"Hakikatin Sesini Hedef Aldılar…"

Bebeklerin ağlayışı susturuldu,
anaların kalbi taş altında ezildi,
masumların kanı toprağa mühür gibi düştü.

Ve şimdi — o taş kalpli çağın cellatları,
hakikatin sesini yükseltenleri hedef aldı.

A Haber, zulmün karanlığına karşı bir ışık gibi yanıyor.
Biz, o ışığın sönmemesi için
rüzgâra rağmen alevi koruyan elleriz.

Sözümüz, mazlumun duasından doğdu.
Geri adım atmadık, atmayacağız.

Gazze'nin feryadını, Filistin'in sessiz nefesini dünyaya duyurmaktan korkmadık!

Bugün, eli kanlı bir terör devleti
yalanın gölgesine sığınarak üzerimize geliyor.
Ama bilsinler ki, hedef aldıkları yalnızca bir ekran değil; bir inanç, bir duruş, bir şahitliktir.

Eğer bu yolda hedef alınıyorsak,
demek ki sözümüz karanlığın kalbine değmiştir.

Ve biz, doğru yoldayız.

Onlar yalanın uşağıdır.
Biz hakikatin nöbetçisiyiz!

Her çağda hakikat taşlanır…
Ama her taş, bir Adalet duvarına dönüşür.

Biz, o duvarın önünde duran nöbetçileriz.
Ve bu nöbet, son nefesimize kadar sürecek!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
İdefix
Zamanlama manidar! İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe
D&R
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Türk Telekom
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler