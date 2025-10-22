PODCAST CANLI YAYIN
İsrail A Haber'i hedef aldı!

İsrail A Haber'i hedef aldı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 3 Haziran’daki A Haber yayınını sosyal medya hesabından alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı habere karşı "Medya hikayeleri" ifadesiyle provokasyona imza attı.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle