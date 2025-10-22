İsrail A Haber'i hedef aldı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 3 Haziran’daki A Haber yayınını sosyal medya hesabından alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı habere karşı "Medya hikayeleri" ifadesiyle provokasyona imza attı.