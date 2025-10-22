PODCAST CANLI YAYIN
Katil İsrail A Haber'i hedef gösterdi! Gazze'deki vahşete "yalan" dediler

Katil İsrail A Haber'i hedef gösterdi! Gazze'deki vahşete "yalan" dediler

Gazze'de uzun yıllardır soykırım düzenleyen işgalci ve katil İsrail bölgedeki saldırganlığını sürdürürken bir yandan da algı operasyonları ile gerçeği saklamaya çalışıyor ancak başarılır olamıyor. Soykırımın en çarpıcı görüntüleri ve bölgeden en sıcak detayları anbean aktaran A Haber'de yayınlandı. Bu yayınlar İsrail'i rahatsız etti ve terör devleti A Haber'i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan paylaşımda A Haber'in 3 Haziran yayınındaki "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" haberi alıntılanarak "Medya hikayeleri" denildi..

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle