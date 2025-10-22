Katil İsrail A Haber'i hedef gösterdi! Gazze'deki vahşete "yalan" dediler

Gazze'de uzun yıllardır soykırım düzenleyen işgalci ve katil İsrail bölgedeki saldırganlığını sürdürürken bir yandan da algı operasyonları ile gerçeği saklamaya çalışıyor ancak başarılır olamıyor. Soykırımın en çarpıcı görüntüleri ve bölgeden en sıcak detayları anbean aktaran A Haber'de yayınlandı. Bu yayınlar İsrail'i rahatsız etti ve terör devleti A Haber'i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan paylaşımda A Haber'in 3 Haziran yayınındaki "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" haberi alıntılanarak "Medya hikayeleri" denildi..