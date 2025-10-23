PODCAST CANLI YAYIN
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail ordusunun Türkçe sosyal medya hesabı 3 Haziran’daki A Haber yayınını alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberin gerçekliğini sorgulamaya kalktı. A Haber'i hedef alan siyonistlerin yalan ve iftiralarla dolu paylaşıma tepki yağdı.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle