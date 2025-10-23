Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail ordusunun Türkçe sosyal medya hesabı 3 Haziran’daki A Haber yayınını alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberin gerçekliğini sorgulamaya kalktı. A Haber'i hedef alan siyonistlerin yalan ve iftiralarla dolu paylaşıma tepki yağdı.