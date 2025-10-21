HANGİ CHP'Lİ BELEDİYEYE NE KADAR RÜŞVET VERİLDİ?

İşte Aktaş örgütünün CHP'li belediyelerden ihale almak için verdiği rüşvetlerin listesi: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Kullanması için 34 CMN 251 plakalı araç ücretsiz verildi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: 2024 yerel seçimlerinden önce "seçim için destek" adı altında 5 milyon lira rüşvet aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle suç örgütü üyeleri Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Burak Korzay'a ihale sisteminde belirlenen pay oranında rüşvet verildi. Özgür Karabat

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 2022'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan Volvo XC60 model araç satın alındı. İhaleler karşılığında nakit ve taşınmazlarla menfaat sağlandı. Rıza Akpolat (AA, Takvim.com.tr Arşiv) Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı: 26 Temmuz 2024'te Beltaş A.Ş.'ye ait taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a düşük fiyata satılması sürecinde, Abacı'nın odasında 10 milyon lira nakit teslim edildi. Volvo XC60 aracın alınmasında rol aldı. Araç devri eniştesi adına yapıldı. Taşınır ve taşınmazların değerinden fazla satılması yoluyla menfaat sağlandı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş: Taşınmaz satış sürecini takip ederek dolaylı olarak rüşvet ilişkisinde yer aldı. CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: Seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldı. Bu destek sonrası Avcılar Belediyesi'nde araç kiralama ihalesi aldı. Utku Caner Çaykara (Takvim.com.tr Arşiv) CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: Seçimde kullanılmak üzere araç desteği sağlandı. CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildi. Bu para Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla teslim edildi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Seyhan Belediyesi'ndeki usulsüzlük kapsamında para alımı tespit edildi. CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 300 bin dolar nakit teslim edildi. Yumurtalık'taki iki taşınmaz, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildi. Başkanın kuzeni Can Zafer Yaman'a 6 milyon lira teslim edildi. CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para teslim edildi. CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger: Eski Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla çeşitli tarihlerde para alımı sağlandı.