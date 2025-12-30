Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi

Fikir, aksiyon ve dava adamı Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" isimli eseri hem geçmişimizin kültür hazinesine hem de günümüzdeki toplumsal sorunlara tarihi projeksiyonlar sunuyor.



Albayrak'a uğruna baba mirası feda ettiren dokuz ciltlik külliyat "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi devlet projelerinin entelektüel, kültürel ve tarihsel vesikası niteliğini taşıyor.

Sadık Albayrak, ilk Kürtçe dilbilgisi kitabını belgeledi (Takvim.com.tr)





MÜTEFEKKİR SADIK ALBAYRAK BELGELEDİ: KAVAİD-İ LİSAN-İ KÜRDİ



Nitekim Sadık Albayrak'ın Son Devir Osmalı Uleması'nda ilk Kürtçe dilbilgisi kitabı olma özelliğini taşıyan Kavaid-i Lisan-i Kürdi'yi belgelemesi bu durumun en somut örneği.









İLK KÜRTÇE DİL BİLGİSİ KİTABI



Osmanlıca ve Kürtçe dilbilgisi kurallarını karşılıklı aktaran Kavaid-i Lisan-i Kürdi (Kürt dilinin kaideleri) 1901'de günümüz Harputlu Ömer Avni Efendi tarafından kaleme alındı.



Elazığ Askeri Rüşdiyesi'nde Osmanlıca hocası olarak görev alan Ömer Avni Efendi, Kürt çocuklarına Türk dilini öğretmek ve Türk çocuklarının da Kürt diline vakıf olmasını sağlamak amacıyla Kürt dilinin kaidelerini yazdı.