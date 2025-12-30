Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Mütefekkir Sadık Albayrak, uğruna baba mirasını feda ettiği Son Devir Osmanlı Uleması'nda mazideki atiyi yazdı. Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi ve ilmi altyapısına ışık tutacak Kavaid-i Lisan-i Kürdi'yi belgeleyen ilk isim oldu. Fikir ve aksiyon adamı Albayrak, 9 ciltlik başucu eserinde Osmanlı'nın cihanşümul kültürünü gelecek nesillere aktarırken; iç cephenin tahkim edildiği jeopolitik vizyon projelerine ayna tutuyor.
Fikir, aksiyon ve dava adamı Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" isimli eseri hem geçmişimizin kültür hazinesine hem de günümüzdeki toplumsal sorunlara tarihi projeksiyonlar sunuyor.
Albayrak'a uğruna baba mirası feda ettiren dokuz ciltlik külliyat "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi devlet projelerinin entelektüel, kültürel ve tarihsel vesikası niteliğini taşıyor.
MÜTEFEKKİR SADIK ALBAYRAK BELGELEDİ: KAVAİD-İ LİSAN-İ KÜRDİ
Nitekim Sadık Albayrak'ın Son Devir Osmalı Uleması'nda ilk Kürtçe dilbilgisi kitabı olma özelliğini taşıyan Kavaid-i Lisan-i Kürdi'yi belgelemesi bu durumun en somut örneği.
İLK KÜRTÇE DİL BİLGİSİ KİTABI
Osmanlıca ve Kürtçe dilbilgisi kurallarını karşılıklı aktaran Kavaid-i Lisan-i Kürdi (Kürt dilinin kaideleri) 1901'de günümüz Harputlu Ömer Avni Efendi tarafından kaleme alındı.
Elazığ Askeri Rüşdiyesi'nde Osmanlıca hocası olarak görev alan Ömer Avni Efendi, Kürt çocuklarına Türk dilini öğretmek ve Türk çocuklarının da Kürt diline vakıf olmasını sağlamak amacıyla Kürt dilinin kaidelerini yazdı.
Mezkur kitabın o dönem Osmanlı'sında ders programına alınması talep ediliyor.
Muhammed Kemâleddin Harputî'nin kitap için yazdığı 25 Eylül 1317 ( 8 Ekim 1901) tarihli mukaddime yazısına "Lisân-ı Kürdî, Arabî, Fârisî ve Kürdî olarak elsine-i selâseden (üç dilden) mürekkeb olmakla işbu risâlenin ta'lim ve taallümünde (öğretim ve tahsilinde) etfâl-ı Ekrad (Kürt çocukları) lisân-ı Türke vâkıf olacakları gibi etfâl-i Etrâk de (Türk çocukları da) lisan-ı Kürde vâkıf olacakları bi-lûtfihi Teâlâ me'mûl-î kâvidir. (Allah'ın lutfûyle güçlü bir şekilde umulmaktadır)" cümlesiyle başlıyor.
RESMİ VESİKALAR, İLMİ KAYNAK
Sadık Albayrak eserlerinde taraflı tarafsız kimsenin inkar edemeyeceği resmi vesikalara ve arşivlere dayalı ilmi kaynaklar sunuyor. Osmanlı'nın cihanşümul kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Bir nevi mazideki atiyi kaleme alıyor.
Bu doğrultuda Kavaid-i Lisan-i Kürdi, Terörsüz Türkiye sürecinin ilmi altyapısına ışık tutuyor.
İç cephenin tahkim edildiği yeni sürece projeksiyon tutuyor.
YENİ TÜRKİYE'NİN FİKRİ VE İLMİ ÖNDERLERİNDEN
SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar, Lacivert Dergi'de kaleme aldığı yazıda Sadık Albayrak için "2002'de AK Parti'nin iktidara geldiği Anadolu'daki "Sessiz Devrim"in en önemli mimarlarından biri" tanımlaması yapıyor.
Albayrak'ın yeni Türkiye'nin fikri ve ilmi önderlerinin başında geldiğini söylüyor.