Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.





34 adrese eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı Habertürk'teki uyuşturucu skandalıyla ilgili gözaltına alınan Veyis Ateş ile Taner Çağlı dün tutuklandı. Mustafa Karataş'a ise adli kontrol verildi.

