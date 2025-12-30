Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Bugüne kadar gözaltına alınan 22 kişiden Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı dün tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz gün çok sayıda kişi gözaltına alındı. 34 işletmeye baskın yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.
Aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra dün de moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı Habertürk'teki uyuşturucu skandalıyla ilgili gözaltına alınan Veyis Ateş ile Taner Çağlı dün tutuklandı. Mustafa Karataş'a ise adli kontrol verildi.
'KULLANIMI KOLAYLAŞTIRMA'
Gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye sevk edildi.
EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan savcılığa ifade veren şüphelilerden Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen Ege Karataşlı ise tutuklandı.
Gözaltı listesindeki isimler şu şekilde: Suma Han isimli mekânın sahibi Cengiz Can Atasoy,
Türkiye'deki The Ritz- Carlton otel zincirinin sahibi olan Suzer grubunun başkan yardımcısı Ali Baran Süzer,
Rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan,
sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek,
Amaya GM isimli mekanın işletmecisi Cihan Güler,
Amaya Etiler işletmesinin müdürü Bahri Güneş ve Taksim Club IQ sorumlusu Ahmet Çalışkan, modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi.
Haber: Deniz Yusufoğlu